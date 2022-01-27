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春節玩樂、採購 大里藝術廣場、日曜天地有好康

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中軟體園區裡的大里藝術廣場為迎接虎年到來，特別打造了「群虎賀年」創意裝置展，現場有50隻擬真老虎讓大家拍照打卡。圖／大里藝術廣場提供
台中軟體園區裡的大里藝術廣場為迎接虎年到來，特別打造了「群虎賀年」創意裝置展，現場有50隻擬真老虎讓大家拍照打卡。圖／大里藝術廣場提供

台中軟體園區裡的大里藝術廣場為迎接虎年到來，特別打造了「群虎賀年」創意裝置展，現場除了有50隻擬真老虎讓大家拍照打卡外，還有美食小吃、精緻手作的「頑在藝起」熱鬧市集，讓全家一起虎虎生風迎新年。

工作人員說，喜歡拍照的大人小孩都可以盡情拍好拍滿，同時只要上傳照片至「台中大里藝術廣場 DaliArt Plaza」臉書粉絲團，還有機會抽市價2000元的象印保溫瓶（10名），展期明天起至2月15日。

另在藝術廣場裡的主題樂園「異想新樂園」也推出期間限定活動，初一到初六只要購買三區票或全區票就送「吉祥虎吊飾」，限量3000隻，送完為止。

台中日曜天地OUTLET明起至2月21日舉辦「OUTLET全民運動月」的運動鞋、運動服飾、配件下殺790元起拍賣，像是PUMA短版上衣，原價1580元下殺790元，New balance復古平底鞋原價2050元，下殺2.8折，590元即買到。

另外，明天10時30分還舉辦限時3小時封場會，並邀來運動健身老師帶領民眾齊做有氧操，一起全民動滋動，輕鬆提升免疫力，凡於當天參加的民眾，即可獲得OUTLET百元購金。

台中軟體園區裡的大里藝術廣場為迎接虎年到來，特別打造了「群虎賀年」創意裝置展，現場有50隻擬真老虎讓大家拍照打卡。圖／大里藝術廣場提供
台中軟體園區裡的大里藝術廣場為迎接虎年到來，特別打造了「群虎賀年」創意裝置展，現場有50隻擬真老虎讓大家拍照打卡。圖／大里藝術廣場提供

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