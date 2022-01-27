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世界宗教博物館「線上跨宗教圍爐」 一嚐異國年菜

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
地中海美食「沙卡蔬卡」年菜，洋溢濃濃的異國風味。圖／世界宗教博物館提供
地中海美食「沙卡蔬卡」年菜，洋溢濃濃的異國風味。圖／世界宗教博物館提供

農曆春節連假即將來臨，適逢聯合國「跨宗教和諧週」，世界宗教博物館今年因應疫情辦理線上「跨宗教圍爐」，邀請不同宗教信仰者分享信仰，並帶來不同年菜，分享食物、生命及信仰間的關係，民眾還能跟著影片做年菜。另外，宗博館在虎年開春就有「新年心走春」活動，即日起至2月27日到館民眾購票可抽限量守護福袋。

宗博館指出，每年2月第一周為聯合國「跨宗教和諧週」，今年又適逢農曆春節，世界宗教博物館發展基金會以「跨宗教圍爐」為主題推出2支短片（https://www.youtube.com/user/mwr1109），結合跨宗教和諧精神與過年圍爐的團聚氛圍，在疫情緊張期間，線上陪伴大家迎接2022壬寅虎年。

「黑暗中，看見信仰的光輝」影片，邀請不同宗教傳統的信仰者，在黑暗中分享各自的信仰。另支影片「餐桌上的信仰」，由4位不同信仰的信徒一起圍爐，各自帶來不同年菜，說明料理的涵義，分享食物、生命、信仰間的緊密關係。其中「陰陽飯」或稱「太極飯」的年菜，用五穀米象徵天地萬物與不同生命的和諧共生，呼籲大家愛惜地球萬物與生命關懷，寓意深遠。

近年全球掀起一股綠食潮流，大家呼應減少肉食有益健康的概念，加上蔬食具有減碳的環保意義，這也是靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師倡議的「靈性生態」理念，民眾可跟著影片中「型男主廚」陳鴻等人的食譜，做出別出心裁的「蔬食佛跳牆」、「陰陽飯」、地中海美食「沙卡蔬卡」等年菜。

另外，宗博館虎年開春有「新年心走春」活動，規劃5站讓民眾回到當下，好好跟自己相處。第1站「淨心水幕」，讓流動的水，帶走2021年的煩惱；第2站「朝聖步道」，緩慢的腳步，與心同步；第3站「掌痕手印」，藉由有溫度的手印，作為2022年的期許與承諾；第4站「心靈祝福」，為2022年帶來嶄新祝褔；第5站「領取褔袋」，有機會抽到每日限量的新年走春禮。

宗博館長馬幼娟說明，宗博館除夕到初三休館，初四起正常開館，即日起至2月27日，購票觀眾可抽守護福袋，內有各宗教的守護神祈明信片、限量文創商品，還有機會抽到象頭神真皮零錢包、埃及賀魯斯塑像、世界宗教和諧卡等獎品，每日限量20名，採隨機贈送。

世界宗教博物館發展基金會以「跨宗教圍爐」為主題推出2支短片，其中「陰陽飯」或稱「太極飯」的年菜，用五穀米象徵天地萬物與不同生命的和諧共生，呼籲大家愛惜地球萬物與生命關懷，寓意深遠。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館發展基金會以「跨宗教圍爐」為主題推出2支短片，其中「陰陽飯」或稱「太極飯」的年菜，用五穀米象徵天地萬物與不同生命的和諧共生，呼籲大家愛惜地球萬物與生命關懷，寓意深遠。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館發展基金會以「跨宗教圍爐」為主題推出2支短片，民眾可跟著影片中「型男主廚」陳鴻等人的食譜，做出別出心裁的「蔬食佛跳牆」、「陰陽飯」、地中海美食「沙卡蔬卡」等年菜。圖／世界宗教博物館提供
世界宗教博物館發展基金會以「跨宗教圍爐」為主題推出2支短片，民眾可跟著影片中「型男主廚」陳鴻等人的食譜，做出別出心裁的「蔬食佛跳牆」、「陰陽飯」、地中海美食「沙卡蔬卡」等年菜。圖／世界宗教博物館提供
購票觀眾可領取守護福袋，還可參加抽獎。圖／世界宗教博物館提供
購票觀眾可領取守護福袋，還可參加抽獎。圖／世界宗教博物館提供
新年心走春」活動，從「淨心水幕」開始，讓流動的水，帶走2021的煩腦。圖／世界宗教博物館提供
新年心走春」活動，從「淨心水幕」開始，讓流動的水，帶走2021的煩腦。圖／世界宗教博物館提供

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