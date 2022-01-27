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就是有愛才會一直穿！曹佑寧、珍妮佛勞倫斯私服搭配不能少這一雙

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
曹佑寧（左）、珍妮佛勞倫斯（右）在私下都有愛穿的鞋履。圖／摘自instagram、starstyle.com
曹佑寧（左）、珍妮佛勞倫斯（右）在私下都有愛穿的鞋履。圖／摘自instagram、starstyle.com

明星藝人在出席公眾場合時，總是會呈現最完美的姿態，服裝與配件都會講究搭配，但卻不見得一定是最愛。經常出現在私服穿搭，或是不在意鏡頭時都要穿，那就能肯定是「愛用品」。

像是近期人氣直升的曹佑寧即使正忙於拍攝新電影《刺心切骨Pierce》，換穿了擊劍服裝，展現出有別以往的風格，也不忘在拍戲空檔分享他的私下穿搭帥照，讓粉絲得以時刻的關注心儀偶像動態。曹佑寧因為外型帥氣與俊美同時並存，加上身高180公分，無論穿搭什麼都很有型。觀察他instagram曝光照片，不缺服裝代言的曹佑寧罕見的在兩篇貼文裡，都以寬鬆剪裁的服飾搭配了KEEN的UNEEK招牌編織涼鞋，足見他是真心喜愛。因為方便穿脫，鞋墊又有符合人體工學的足弓曲線，穿起來舒適，才讓曾經是棒球員的曹佑寧愛不釋「腳」。

曹佑寧在兩篇貼文裡，都以寬鬆剪裁的服飾搭配了KEEN的UNEEK招牌編織涼鞋。圖／摘自instagram
曹佑寧在兩篇貼文裡，都以寬鬆剪裁的服飾搭配了KEEN的UNEEK招牌編織涼鞋。圖／摘自instagram

而因為神片《千萬別抬頭》又受到影迷討論的影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）同樣有自己最愛鞋履單品。在《千萬別抬頭》首映會時，珍妮佛勞倫斯身穿高級訂製服現身，但仍掩不住她大腹便便的身影。為了讓自己感到舒適，就有狗仔攝影曾多次拍到珍妮佛勞倫斯現身街頭時，一身休閒服裝且都搭配了OOFOS紓壓鞋，走在曼哈頓市中心街道，展現懷孕的優美姿態。即使OOFOS紓壓鞋外觀並不起眼，但透過專利科技材質的高效吸震鞋床，在步行時就能達到降低足部負擔與感受肌力恢復，也因此OOFOS早已是運動員紓壓的首選裝備。

曹佑寧在兩篇貼文裡，都以寬鬆剪裁的服飾搭配了KEEN的UNEEK招牌編織涼鞋。圖／摘自instagram
曹佑寧在兩篇貼文裡，都以寬鬆剪裁的服飾搭配了KEEN的UNEEK招牌編織涼鞋。圖／摘自instagram

曹佑寧在兩篇貼文裡，都以寬鬆剪裁的服飾搭配了KEEN的UNEEK招牌編織涼鞋。圖／摘自instagram
曹佑寧在兩篇貼文裡，都以寬鬆剪裁的服飾搭配了KEEN的UNEEK招牌編織涼鞋。圖／摘自instagram

曹佑寧在兩篇貼文裡，都以寬鬆剪裁的服飾搭配了KEEN的UNEEK招牌編織涼鞋。圖／摘自instagram
曹佑寧在兩篇貼文裡，都以寬鬆剪裁的服飾搭配了KEEN的UNEEK招牌編織涼鞋。圖／摘自instagram

有狗仔攝影曾多次拍到珍妮佛勞倫斯現身街頭時，一身休閒服裝且都搭配了OOFOS紓壓鞋，走在曼哈頓市中心街道。圖／摘自starstyle.com
有狗仔攝影曾多次拍到珍妮佛勞倫斯現身街頭時，一身休閒服裝且都搭配了OOFOS紓壓鞋，走在曼哈頓市中心街道。圖／摘自starstyle.com

OOFOS OOahh Sport紓壓鞋1,750元。圖／台英有限公司提供
OOFOS OOahh Sport紓壓鞋1,750元。圖／台英有限公司提供

OOFOS OOlala 紓壓鞋1.950元。圖／台英有限公司提供
OOFOS OOlala 紓壓鞋1.950元。圖／台英有限公司提供

KEEN UNEEK招牌編織涼鞋3,980元。圖／摘自como store
KEEN UNEEK招牌編織涼鞋3,980元。圖／摘自como store

OOFOS OOahh Luxe紓壓鞋1,950元。圖／台英有限公司提供
OOFOS OOahh Luxe紓壓鞋1,950元。圖／台英有限公司提供

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