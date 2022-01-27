Tiffany限量珠寶解鎖新年新希望！De Beers綻放正能量

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Tiffany Keys系列新春限量款鳶尾花造型18K金鑲嵌紅玉髓與鑽石手環，39萬2,000元，台北101專門店獨家販售。圖／Tiffany提供
Tiffany Keys系列新春限量款鳶尾花造型18K金鑲嵌紅玉髓與鑽石手環，39萬2,000元，台北101專門店獨家販售。圖／Tiffany提供

寅虎報春、新禧將至，金虎年帶來了朝氣蓬勃的嶄新生氣。歡慶虎年到來，Tiffany & Co.推出Tiffany Keys系列新春限量作品，以豔紅色開啟虎年鴻運，於台北101專門店獨家販售。限量珠寶以極具辨識度的經典Tiffany Keys系列為基礎，將鑰匙的設計融入象徵「光芒之花」的鳶尾花形，鑲嵌紅玉髓及圓形明亮式切割鑽石，重新演繹經典鑰匙鍊墜與手環，為新春注入鴻福好運。除了散發紅玉髓鑲鑽限量款，Keys系列亦提供鑲嵌鑽石與紅寶石的款式，以鑰匙之形開啟屬於未來的無限希望。

而以鑽石聞名的De Beers Jewellers ，則是以在亞洲人心目中象徵平安幸福的蓮花圖騰Enchanted Lotus系列為新春增添光彩，吊墜項鍊採用雙面造型設計，面以精緻的密釘鑲美鑽打造晨光下綻放的蓮花花瓣輪廓，另一面則以寓意平安吉祥紅玉髓搭配中央單顆圓形明亮式鑽石，成為頸間的幸運符號。除了紅玉髓，亦備有珍珠貝母等不同材質，可按照個人幸運色和生日選購自己有緣分的好運珠寶。

Tiffany Keys系列新春限量款鳶尾花造型18K金鑲嵌紅玉髓與鑽石手環，39萬2,000元，台北101專門店獨家販售。圖／Tiffany提供
Tiffany Keys系列新春限量款鳶尾花造型18K金鑲嵌紅玉髓與鑽石手環，39萬2,000元，台北101專門店獨家販售。圖／Tiffany提供
De Beers 以Enchanted Lotus系列珠寶迎接2022新春。圖／De Beers提供
De Beers 以Enchanted Lotus系列珠寶迎接2022新春。圖／De Beers提供
De Beers 以Enchanted Lotus系列珠寶迎接2022新春。圖／De Beers提供
De Beers 以Enchanted Lotus系列珠寶迎接2022新春。圖／De Beers提供
De Beers 以Enchanted Lotus系列珠寶迎接2022新春。圖／De Beers提供
De Beers 以Enchanted Lotus系列珠寶迎接2022新春。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K白金褐色彩鑽戒指，22萬1,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K白金褐色彩鑽戒指，22萬1,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金紅玉髓鑽石戒指，25萬8,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金紅玉髓鑽石戒指，25萬8,000元。圖／De Beers提供
Tiffany Keys系列新春限量款鳶尾花造型18K金鑲嵌紅玉髓與鑽石項鍊，18萬9,000元，台北101專門店獨家販售。圖／Tiffany提供
Tiffany Keys系列新春限量款鳶尾花造型18K金鑲嵌紅玉髓與鑽石項鍊，18萬9,000元，台北101專門店獨家販售。圖／Tiffany提供
Tiffany Keys系列鳶尾花造型鉑金鑲嵌鑽石鍊墜，30萬1,000元；18K玫瑰金鑲嵌鑽石鍊墜，18萬9,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Keys系列鳶尾花造型鉑金鑲嵌鑽石鍊墜，30萬1,000元；18K玫瑰金鑲嵌鑽石鍊墜，18萬9,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Keys系列新春限量款鳶尾花造型18K金鑲嵌紅玉髓與鑽石項鍊，18萬9,000元，台北101專門店獨家販售。圖／Tiffany提供
Tiffany Keys系列新春限量款鳶尾花造型18K金鑲嵌紅玉髓與鑽石項鍊，18萬9,000元，台北101專門店獨家販售。圖／Tiffany提供
De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金白色珍珠貝母鑽石圓牌項鍊，99,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金白色珍珠貝母鑽石圓牌項鍊，99,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金紅玉髓鑽石圓牌項鍊，10萬9,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金紅玉髓鑽石圓牌項鍊，10萬9,000元。圖／De Beers提供
Tiffany Keys系列鉑金鑲嵌紅寶石與鑽石鍊墜，43萬2,000元；18K金鑲嵌紅寶石與鑽石鍊墜，15萬2,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Keys系列鉑金鑲嵌紅寶石與鑽石鍊墜，43萬2,000元；18K金鑲嵌紅寶石與鑽石鍊墜，15萬2,000元。圖／Tiffany提供

鑽石 Tiffany 珠寶

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