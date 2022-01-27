Tiffany限量珠寶解鎖新年新希望！De Beers綻放正能量

寅虎報春、新禧將至，金虎年帶來了朝氣蓬勃的嶄新生氣。歡慶虎年到來，Tiffany & Co.推出Tiffany Keys系列新春限量作品，以豔紅色開啟虎年鴻運，於台北101專門店獨家販售。限量珠寶以極具辨識度的經典Tiffany Keys系列為基礎，將鑰匙的設計融入象徵「光芒之花」的鳶尾花形，鑲嵌紅玉髓及圓形明亮式切割鑽石，重新演繹經典鑰匙鍊墜與手環，為新春注入鴻福好運。除了散發紅玉髓鑲鑽限量款，Keys系列亦提供鑲嵌鑽石與紅寶石的款式，以鑰匙之形開啟屬於未來的無限希望。

而以鑽石聞名的De Beers Jewellers ，則是以在亞洲人心目中象徵平安幸福的蓮花圖騰Enchanted Lotus系列為新春增添光彩，吊墜項鍊採用雙面造型設計，面以精緻的密釘鑲美鑽打造晨光下綻放的蓮花花瓣輪廓，另一面則以寓意平安吉祥紅玉髓搭配中央單顆圓形明亮式鑽石，成為頸間的幸運符號。除了紅玉髓，亦備有珍珠貝母等不同材質，可按照個人幸運色和生日選購自己有緣分的好運珠寶。 Tiffany Keys系列新春限量款鳶尾花造型18K金鑲嵌紅玉髓與鑽石手環，39萬2,000元，台北101專門店獨家販售。圖／Tiffany提供 De Beers 以Enchanted Lotus系列珠寶迎接2022新春。圖／De Beers提供 De Beers 以Enchanted Lotus系列珠寶迎接2022新春。圖／De Beers提供 De Beers 以Enchanted Lotus系列珠寶迎接2022新春。圖／De Beers提供 De Beers Enchanted Lotus 18K白金褐色彩鑽戒指，22萬1,000元。圖／De Beers提供 De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金紅玉髓鑽石戒指，25萬8,000元。圖／De Beers提供 Tiffany Keys系列新春限量款鳶尾花造型18K金鑲嵌紅玉髓與鑽石項鍊，18萬9,000元，台北101專門店獨家販售。圖／Tiffany提供 Tiffany Keys系列鳶尾花造型鉑金鑲嵌鑽石鍊墜，30萬1,000元；18K玫瑰金鑲嵌鑽石鍊墜，18萬9,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany Keys系列新春限量款鳶尾花造型18K金鑲嵌紅玉髓與鑽石項鍊，18萬9,000元，台北101專門店獨家販售。圖／Tiffany提供 De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金白色珍珠貝母鑽石圓牌項鍊，99,000元。圖／De Beers提供 De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金紅玉髓鑽石圓牌項鍊，10萬9,000元。圖／De Beers提供 Tiffany Keys系列鉑金鑲嵌紅寶石與鑽石鍊墜，43萬2,000元；18K金鑲嵌紅寶石與鑽石鍊墜，15萬2,000元。圖／Tiffany提供