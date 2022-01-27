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沒興趣也沒空了解 僅2成青少年知道國內有幾座古蹟

PABLO草莓大福塔、抹茶塔回來了！還有新春福袋送好運

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
帶有濃厚日式情調的「抹茶起司塔」，每顆418元。圖／PABLO提供
帶有濃厚日式情調的「抹茶起司塔」，每顆418元。圖／PABLO提供

迎接虎年到來，來自日本的「PABLO」自1月27日起，一次推出或回歸5款甜品，要讓民眾在新春享受濃情蜜意。其中以大福為設計靈感的「草莓大福起司塔」，將經典原味起司塔擠上帶顆粒的紅豆鮮奶油，並鋪上麻糬雪莓娘皮，再放上草莓與藍莓，並以金色雪花餅乾點綴出新年氣息，每顆588元。

PABLO也以宇治抹茶為底，推出「抹茶起司塔」，夾層中還吃得到紅豆泥內餡與軟糯白玉，帶有濃厚的日式情調，每顆418元。另外還有3款PABLO迷你起司塔，分別為焦糖綜合堅果、桔利巧克力、巧克力巴斯克起司蛋糕等口味，各有不同風味與特色，單顆售價90～95元。

為慶祝新年到來，PABLO也舉辦新春福袋活動。1月27日起凡於指定門市購買「PABLO迷你任選6入禮盒＋達克瓦滋1盒（800元）」，即可獲得抽獎紅包，有機會獲得金牌起司塔、草莓大福起司塔、經典原味起司塔等不同獎項，每店限量30組，售完為止。（適用門市：台北信義新光A8、台中中港新光、高雄漢神巨蛋、高雄SKM PARK）

以大福為設計靈感的「草莓大福起司塔」，每顆588元。圖／PABLO提供
以大福為設計靈感的「草莓大福起司塔」，每顆588元。圖／PABLO提供
1月27日起凡於指定門市購買「PABLO迷你任選6入禮盒＋達克瓦滋1盒」，有機會抽中金牌起司塔、草莓大福起司塔等品項。圖／PABLO提供
1月27日起凡於指定門市購買「PABLO迷你任選6入禮盒＋達克瓦滋1盒」，有機會抽中金牌起司塔、草莓大福起司塔等品項。圖／PABLO提供
PABLO推出桔利巧克力迷你起司塔，每顆90元。圖／PABLO提供
PABLO推出桔利巧克力迷你起司塔，每顆90元。圖／PABLO提供

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