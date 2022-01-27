PABLO草莓大福塔、抹茶塔回來了！還有新春福袋送好運

迎接虎年到來，來自日本的「PABLO」自1月27日起，一次推出或回歸5款甜品，要讓民眾在新春享受濃情蜜意。其中以大福為設計靈感的「草莓大福起司塔」，將經典原味起司塔擠上帶顆粒的紅豆鮮奶油，並鋪上麻糬雪莓娘皮，再放上草莓與藍莓，並以金色雪花餅乾點綴出新年氣息，每顆588元。

PABLO也以宇治抹茶為底，推出「抹茶起司塔」，夾層中還吃得到紅豆泥內餡與軟糯白玉，帶有濃厚的日式情調，每顆418元。另外還有3款PABLO迷你起司塔，分別為焦糖綜合堅果、桔利巧克力、巧克力巴斯克起司蛋糕等口味，各有不同風味與特色，單顆售價90～95元。