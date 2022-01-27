PABLO草莓大福塔、抹茶塔回來了！還有新春福袋送好運
迎接虎年到來，來自日本的「PABLO」自1月27日起，一次推出或回歸5款甜品，要讓民眾在新春享受濃情蜜意。其中以大福為設計靈感的「草莓大福起司塔」，將經典原味起司塔擠上帶顆粒的紅豆鮮奶油，並鋪上麻糬雪莓娘皮，再放上草莓與藍莓，並以金色雪花餅乾點綴出新年氣息，每顆588元。
PABLO也以宇治抹茶為底，推出「抹茶起司塔」，夾層中還吃得到紅豆泥內餡與軟糯白玉，帶有濃厚的日式情調，每顆418元。另外還有3款PABLO迷你起司塔，分別為焦糖綜合堅果、桔利巧克力、巧克力巴斯克起司蛋糕等口味，各有不同風味與特色，單顆售價90～95元。
為慶祝新年到來，PABLO也舉辦新春福袋活動。1月27日起凡於指定門市購買「PABLO迷你任選6入禮盒＋達克瓦滋1盒（800元）」，即可獲得抽獎紅包，有機會獲得金牌起司塔、草莓大福起司塔、經典原味起司塔等不同獎項，每店限量30組，售完為止。（適用門市：台北信義新光A8、台中中港新光、高雄漢神巨蛋、高雄SKM PARK）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言