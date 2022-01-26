跟李敏鎬一起加入BOSS明星陣容 「無言網紅」時尚耍帥

新的一年不只有各式新裝上市，時尚品牌也推出多種嶄新的企劃迎接新氣象。BOSS今日正式發布由全明星陣容演出的春夏系列形象廣告，陣中可以看到超模坎達爾珍娜、時尚女星海莉比伯、韓國人氣男星李敏鎬和抖音紅人Khaby Lame等等，這樣的組合不僅展示出多元文化觀點，更象徵來自不同領域的影響力都有其重要性。

這組由知名時尚攝影師Mikael Jansson掌鏡拍攝的BOSS 2022春夏系列形象廣告名為#BeYourOwn，鼓勵大家「做自己的主人」。除了坎達爾珍娜、海莉比伯、李敏鎬和Khaby Lame之外，入鏡的還有超模Joan Smalls、著名饒舌歌手Future、英國職業拳擊手Anthony Joshua、義大利網球冠軍Matteo Berrettini，以及德國田徑運動員Alica Schmidt。眾人身穿全新服飾系列，展現優雅俐落、休閒活力多樣化風格。

因為拍攝一系列吐槽影片、以傳神的「無言」表情而在TikTok走紅的超級新星Khaby Lame，之前就曾為BOSS獻上首次的時裝秀走秀經驗，並帶來超狂的4天40億次觀看次數紀錄。品牌也趁著此次形象廣告發佈的機會宣佈將繼續與他合作，未來雙方預計也將攜手推出聯名系列，屆時勢必又會掀起一波搶購熱潮。