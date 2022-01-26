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跟李敏鎬一起加入BOSS明星陣容 「無言網紅」時尚耍帥

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
韓國男星李敏鎬演出BOSS 2022春夏全新形象廣告。圖／BOSS提供
韓國男星李敏鎬演出BOSS 2022春夏全新形象廣告。圖／BOSS提供

新的一年不只有各式新裝上市，時尚品牌也推出多種嶄新的企劃迎接新氣象。BOSS今日正式發布由全明星陣容演出的春夏系列形象廣告，陣中可以看到超模坎達爾珍娜、時尚女星海莉比伯、韓國人氣男星李敏鎬和抖音紅人Khaby Lame等等，這樣的組合不僅展示出多元文化觀點，更象徵來自不同領域的影響力都有其重要性。

這組由知名時尚攝影師Mikael Jansson掌鏡拍攝的BOSS 2022春夏系列形象廣告名為#BeYourOwn，鼓勵大家「做自己的主人」。除了坎達爾珍娜、海莉比伯、李敏鎬和Khaby Lame之外，入鏡的還有超模Joan Smalls、著名饒舌歌手Future、英國職業拳擊手Anthony Joshua、義大利網球冠軍Matteo Berrettini，以及德國田徑運動員Alica Schmidt。眾人身穿全新服飾系列，展現優雅俐落、休閒活力多樣化風格。

因為拍攝一系列吐槽影片、以傳神的「無言」表情而在TikTok走紅的超級新星Khaby Lame，之前就曾為BOSS獻上首次的時裝秀走秀經驗，並帶來超狂的4天40億次觀看次數紀錄。品牌也趁著此次形象廣告發佈的機會宣佈將繼續與他合作，未來雙方預計也將攜手推出聯名系列，屆時勢必又會掀起一波搶購熱潮。

此外，在近50年的發展後，HUGO BOSS集團也決定為BOSS打造全新Logo標誌，這也被視為是在為歷史性的品牌煥新行動拉開序幕。全新品牌標誌採用更引人注目的加粗圖形化字體，帶來更為現代的觀感和強烈的視覺衝擊。隨著新Logo的登場，未來BOSS也將聚焦更年輕、更全球化的消費群體。在設計方向、零售商品、店鋪概念和全管道信息傳遞方面，都會以更有趣、更休閒的審美為創作核心概念。

抖音紅人Khaby Lame演出BOSS 2022春夏全新形象廣告。圖／BOSS提供
抖音紅人Khaby Lame演出BOSS 2022春夏全新形象廣告。圖／BOSS提供
時尚女星海莉比伯演出BOSS 2022春夏全新形象廣告。圖／BOSS提供
時尚女星海莉比伯演出BOSS 2022春夏全新形象廣告。圖／BOSS提供
著名饒舌歌手Future演出BOSS 2022春夏全新形象廣告。圖／BOSS提供
著名饒舌歌手Future演出BOSS 2022春夏全新形象廣告。圖／BOSS提供
超模Joan Smalls演出BOSS 2022春夏全新形象廣告。圖／BOSS提供
超模Joan Smalls演出BOSS 2022春夏全新形象廣告。圖／BOSS提供
抖音紅人Khaby Lame演出BOSS 2022春夏全新形象廣告。圖／BOSS提供
抖音紅人Khaby Lame演出BOSS 2022春夏全新形象廣告。圖／BOSS提供
德國田徑運動員Alica Schmidt演出BOSS 2022春夏全新形象廣告。圖／BOSS提供
德國田徑運動員Alica Schmidt演出BOSS 2022春夏全新形象廣告。圖／BOSS提供
義大利網球冠軍Matteo Berrettini演出BOSS 2022春夏全新形象廣告。圖／BOSS提供
義大利網球冠軍Matteo Berrettini演出BOSS 2022春夏全新形象廣告。圖／BOSS提供
超模坎達爾珍娜演出BOSS 2022春夏全新形象廣告。圖／BOSS提供
超模坎達爾珍娜演出BOSS 2022春夏全新形象廣告。圖／BOSS提供
英國職業拳擊手Anthony Joshua演出BOSS 2022春夏全新形象廣告。圖／BOSS提供
英國職業拳擊手Anthony Joshua演出BOSS 2022春夏全新形象廣告。圖／BOSS提供

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