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跟李敏鎬一起加入BOSS明星陣容 「無言網紅」時尚耍帥
新的一年不只有各式新裝上市，時尚品牌也推出多種嶄新的企劃迎接新氣象。BOSS今日正式發布由全明星陣容演出的春夏系列形象廣告，陣中可以看到超模坎達爾珍娜、時尚女星海莉比伯、韓國人氣男星李敏鎬和抖音紅人Khaby Lame等等，這樣的組合不僅展示出多元文化觀點，更象徵來自不同領域的影響力都有其重要性。
這組由知名時尚攝影師Mikael Jansson掌鏡拍攝的BOSS 2022春夏系列形象廣告名為#BeYourOwn，鼓勵大家「做自己的主人」。除了坎達爾珍娜、海莉比伯、李敏鎬和Khaby Lame之外，入鏡的還有超模Joan Smalls、著名饒舌歌手Future、英國職業拳擊手Anthony Joshua、義大利網球冠軍Matteo Berrettini，以及德國田徑運動員Alica Schmidt。眾人身穿全新服飾系列，展現優雅俐落、休閒活力多樣化風格。
因為拍攝一系列吐槽影片、以傳神的「無言」表情而在TikTok走紅的超級新星Khaby Lame，之前就曾為BOSS獻上首次的時裝秀走秀經驗，並帶來超狂的4天40億次觀看次數紀錄。品牌也趁著此次形象廣告發佈的機會宣佈將繼續與他合作，未來雙方預計也將攜手推出聯名系列，屆時勢必又會掀起一波搶購熱潮。
此外，在近50年的發展後，HUGO BOSS集團也決定為BOSS打造全新Logo標誌，這也被視為是在為歷史性的品牌煥新行動拉開序幕。全新品牌標誌採用更引人注目的加粗圖形化字體，帶來更為現代的觀感和強烈的視覺衝擊。隨著新Logo的登場，未來BOSS也將聚焦更年輕、更全球化的消費群體。在設計方向、零售商品、店鋪概念和全管道信息傳遞方面，都會以更有趣、更休閒的審美為創作核心概念。
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