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幾歲＝送幾份炸雞！繼光香香雞新春刮刮樂 限時10天

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
購買繼光香香雞「新春分享桶」，就有機會獲得「中獎者幾歲就送幾份香香炸雞」的資格。圖／香繼光提供
購買繼光香香雞「新春分享桶」，就有機會獲得「中獎者幾歲就送幾份香香炸雞」的資格。圖／香繼光提供

闔家新春團聚的時光即將到來，「繼光香香雞」自1月28日起，限時10天推出刮刮卡慶祝活動，只要購買指定商品，就有機會刮中發財金，另外還有機會獲得香香炸雞，或是產品5～8折的優惠，其中最大獎可享「幾歲就送幾份香香炸雞」，讓民眾新春大啖炸雞。

1月28日至2月6日期間，只要至繼光香香雞購買「新春分享桶」（內含香香炸雞、阿根廷魷魚、墨魚甜不辣、甜心地瓜球2份，每桶370元），每桶就加贈刮刮卡1張，共有雙重對獎機會。第一重可獲得8、18、28、68、88元不等的發財金，可供下次消費折抵。

除此之外，刮刮卡第二重，將送出「中獎者幾歲就送幾份香香炸雞」的資格，憑中獎者的年紀，就可獲得相同數量的香香炸雞。另外還有免費香香炸雞1份（價值80元），以及杏鮑菇半價、墨魚甜不辣7折、甜心地瓜球8折等不同優惠獎項，張張有獎，總獎品價值超過80萬元。

發財金 阿根廷

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