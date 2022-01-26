聽新聞
test
0:00 / 0:00
幾歲＝送幾份炸雞！繼光香香雞新春刮刮樂 限時10天
闔家新春團聚的時光即將到來，「繼光香香雞」自1月28日起，限時10天推出刮刮卡慶祝活動，只要購買指定商品，就有機會刮中發財金，另外還有機會獲得香香炸雞，或是產品5～8折的優惠，其中最大獎可享「幾歲就送幾份香香炸雞」，讓民眾新春大啖炸雞。
1月28日至2月6日期間，只要至繼光香香雞購買「新春分享桶」（內含香香炸雞、阿根廷魷魚、墨魚甜不辣、甜心地瓜球2份，每桶370元），每桶就加贈刮刮卡1張，共有雙重對獎機會。第一重可獲得8、18、28、68、88元不等的發財金，可供下次消費折抵。
除此之外，刮刮卡第二重，將送出「中獎者幾歲就送幾份香香炸雞」的資格，憑中獎者的年紀，就可獲得相同數量的香香炸雞。另外還有免費香香炸雞1份（價值80元），以及杏鮑菇半價、墨魚甜不辣7折、甜心地瓜球8折等不同優惠獎項，張張有獎，總獎品價值超過80萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言