幾歲＝送幾份炸雞！繼光香香雞新春刮刮樂 限時10天

LINE TV數位劇場成立至今已將近兩個年頭，累積超過百部藝文表演節目，即使無法到劇場欣賞，仍能在家觀看喜愛的表演，跨足不同國家與眾多題材，滿足不同喜好的台灣觀眾，去年過年期間推出限時免費觀看活動反應熱烈，今年好評再加碼，活動於一月廿九日起開跑。

2022-01-26 15:07