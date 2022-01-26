快訊

評／三軍直升機進駐玉山艦 海軍陸戰隊能三棲作戰嗎？

涉及範圍驚人！確診雜誌編輯滿滿足跡曝 頻繁搭捷運、逛百貨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

江詩丹頓American 1921問世100周年 骨董表展將開跑

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
一款原型的American 1921腕表（右），以及一款2021年復刻的American 1921 Unique Piece腕表（左），高程度的還原，令人感受到時代的歲月風華。圖／江詩丹頓提供
一款原型的American 1921腕表（右），以及一款2021年復刻的American 1921 Unique Piece腕表（左），高程度的還原，令人感受到時代的歲月風華。圖／江詩丹頓提供

纖薄或厚實、寬闊或細微，人的喜好常隨時間巧妙改變，但變化的背後總有經典隱藏其中。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）將於品牌101專賣店上舉辦「美國1921絕品時計暨100周年骨董表展」，展出一只American 1921復刻孤品與八款橫跨1917到1929年的骨董時計，體現不隨時光更迭的經典雋永。

打頭陣的重點之作，首推一只為慶祝American 1921腕表問世100周年的American 1921 Pièce Unique腕表，全世界僅此一只。表款的形體多為圓形為主流、方形或酒桶型則更為稀少，American 1921的原型問世於美國1920年代，並擁有特殊的枕型表殼、11點鐘方向的表冠等特色而獨樹一格。根據資料，表款當時僅生產24枚，也讓今日的American 1921復刻孤品更顯珍貴。

保存有共800件絕版機具、工作台和製表工具套件的江詩丹頓「修復工坊與歷史傳承部門」，一肩承擔起重塑這枚孤品的重責大任。工匠使用了19世紀末的平面車床用以還原表殼元件、19世紀下半葉的「圓角機」用來修正輪齒輪廓和直徑，並使用20世紀初的「沖心鏨」，將人工寶石軸眼嵌入底座，從製造過程、工序，高程度還原年代的吉光片羽。和21世紀新款的American 1921相較之下，復刻孤品的量體更為方正、銳利，因而帶有古樸的年代感。甚至連枕型表殼也沿用1921年的18K 3N、古色古香。表款去年五月底問世後已在全世界包含紐約、日內瓦、日本巡迴，並在今日初次在台展出。

而除了American 1921復刻孤品，展出的八只骨董時計更是一趟時光的奇異旅行。表款涵蓋正方、酒桶、枕型、圓形的各異輪廓，展現江詩丹頓在形體上的大膽實驗。其中的18K黃金枕形腕表（Ref. 11507-1919年）與18K黃金枕形腕表（Ref. 12131-1919年），有著特殊、不在傳統12點鐘方向的表冠位置，正是今日American 1921表款的靈感來源之一。型號Ref.11144的18K黃金尖頂菱形腕表，在今日顯得大膽而前衛，其「尖頂菱形」的輪廓比例最早誕生於1910年代初期。表款面盤除了具有銀色粒面裝飾，黑色、變形的阿拉伯數字更以琺瑯燒製，帶有類似超現實藝術的裝飾風貌。

型號Ref.10152的18K黃金與白金Chronoscope超薄跳時懷表則約在1929年製造。「跳時（Jumping Hour）」這項複雜功能最早由製表師Robert Cart以「Chronoscope」之名在1920年代後期所發明並取得專利。面盤上的光芒型裝飾紋路，也反應出流行於1920、1930年代的裝飾藝術風格，表款並有著繞行面盤的神秘飛行分針，別具賞玩之樂。不容錯過的更有一件開闔式的「手拿包」立體時計。這款1929年的古件出自當時江詩丹頓在法國的代理商Ferdinand Verger，可收納在手提包或口袋、亦可當成旅行座鐘，側面並鑲有10顆球面切割紅寶石，堪稱一次瑞士與法國的時髦品味聯集。

全數合計9款的American 1921 Pièce Unique腕表與骨董時計，已從即日起於江詩丹頓台北101專賣店上展出，並持續至2022年2月28日（一）為止，地址為台北市市府路45號2樓，電話則為02-8101-8658。

為考究1921年原始的Calibre Nouveau機芯，江詩丹頓的「修復工坊與歷史傳承部門」工匠耗費了超過700小時研讀古籍與文獻。圖／江詩丹頓提供
為考究1921年原始的Calibre Nouveau機芯，江詩丹頓的「修復工坊與歷史傳承部門」工匠耗費了超過700小時研讀古籍與文獻。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓甚至在庫存中找到一批1921年的指針並經高溫燒製，在100年後蛻變成今日的美艷金屬光澤。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓甚至在庫存中找到一批1921年的指針並經高溫燒製，在100年後蛻變成今日的美艷金屬光澤。圖／江詩丹頓提供
型號Ref.11144的18K黃金尖頂菱形腕表，搭配上黑色、變形的阿拉伯琺瑯數字，兼容了古典與前衛。圖／江詩丹頓提供
型號Ref.11144的18K黃金尖頂菱形腕表，搭配上黑色、變形的阿拉伯琺瑯數字，兼容了古典與前衛。圖／江詩丹頓提供
由於這款1921年的枕型時計在美國市場大受歡迎，因此讓表款得到American 1921的系列名稱。圖／江詩丹頓提供
由於這款1921年的枕型時計在美國市場大受歡迎，因此讓表款得到American 1921的系列名稱。圖／江詩丹頓提供
被稱為「手拿包」表款的Ref. 10164生產於1929年，是一次法國與瑞士的品味曼妙聯集。圖／江詩丹頓提供
被稱為「手拿包」表款的Ref. 10164生產於1929年，是一次法國與瑞士的品味曼妙聯集。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓的「修復工坊與歷史傳承部門」保有約800件的機械工具、製表工作台和製表工具套件，是重現過往年代工藝的重要文物資產。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓的「修復工坊與歷史傳承部門」保有約800件的機械工具、製表工作台和製表工具套件，是重現過往年代工藝的重要文物資產。圖／江詩丹頓提供
型號Ref.10152的18K黃金與白金Chronoscope超薄跳時懷表約在1929年製造，並具有跳時與神秘分鐘兩項功能。圖／江詩丹頓提供
型號Ref.10152的18K黃金與白金Chronoscope超薄跳時懷表約在1929年製造，並具有跳時與神秘分鐘兩項功能。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓American 1921復刻孤品，全世界僅一只、非賣品。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓American 1921復刻孤品，全世界僅一只、非賣品。圖／江詩丹頓提供
一只本次產出的1919年Ref.12131骨董時計，位於一點鐘與兩點鐘方向的表冠，正是今日America 1921表款的靈感之一。圖／江詩丹頓提供
一只本次產出的1919年Ref.12131骨董時計，位於一點鐘與兩點鐘方向的表冠，正是今日America 1921表款的靈感之一。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓進行了龐雜的考究，因此從黃金的成分比例、細節如表耳，高比例還原1921表款的原型風貌。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓進行了龐雜的考究，因此從黃金的成分比例、細節如表耳，高比例還原1921表款的原型風貌。圖／江詩丹頓提供
全數合計9款的American 1921 Pièce Unique腕表與骨董時計，已從即日起於江詩丹頓台北101專賣店上展出，並展至2022年2月28日為止。圖／江詩丹頓提供
全數合計9款的American 1921 Pièce Unique腕表與骨董時計，已從即日起於江詩丹頓台北101專賣店上展出，並展至2022年2月28日為止。圖／江詩丹頓提供

腕表 瑞士 法國

延伸閱讀

立院展出5圓骨董鈔竟遭竊 警火速破案物歸原主

泰格豪雅聚焦Aquaracer專業潛水表 有請日本球后跨界推聯名款

Amanda Seyfried巧戴積家約會系列鑽表 美鑽與星爭輝

就是要放閃！SWATCH情人節限定表 愛心圖案黑夜裡也會發光

相關新聞

跟李敏鎬一起加入BOSS明星陣容 「無言網紅」時尚耍帥

新的一年不只有各式新裝上市，時尚品牌也推出多種嶄新的企劃迎接新氣象。BOSS今日正式發布由全明星陣容演出的春夏系列形象廣...

幾歲＝送幾份炸雞！繼光香香雞新春刮刮樂 限時10天

闔家新春團聚的時光即將到來，「繼光香香雞」自1月28日起，限時10天推出刮刮卡慶祝活動，只要購買指定商品，就有機會刮中發...

全家×北港武德宮推開運3秘笈 開工特濃系列限時買1送1

疫情再起、人心惶惶，更讓消費者過年祈求開運需求大增，全家便利商店觀察到民眾需求，自即日起與北港武德宮聯名推出3款集好運秘...

公主騎馬開場、浪漫設計數不完 香奈兒高訂秀看點統整

香奈兒2022春夏高級訂製服大秀昨晚登場，這場秀可以說是集合了品牌創辦人嘉柏麗香奈兒 (Gabrielle Chanel...

低GI「情人節大餐」健身控也能吃 「陰陽」套餐秀愛意

西洋情人節即將於2月14日登場。金色三麥旗下的女性餐酒館「petit doux微兜」針對情人節推出「浪漫雙享」套餐組合，...

LINE TV數位劇場虎年獻禮 過年限時免費觀看再延長

LINE TV數位劇場成立至今已將近兩個年頭，累積超過百部藝文表演節目，即使無法到劇場欣賞，仍能在家觀看喜愛的表演，跨足不同國家與眾多題材，滿足不同喜好的台灣觀眾，去年過年期間推出限時免費觀看活動反應熱烈，今年好評再加碼，活動於一月廿九日起開跑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。