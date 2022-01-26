江詩丹頓American 1921問世100周年 骨董表展將開跑

纖薄或厚實、寬闊或細微，人的喜好常隨時間巧妙改變，但變化的背後總有經典隱藏其中。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）將於品牌101專賣店上舉辦「美國1921絕品時計暨100周年骨董表展」，展出一只American 1921復刻孤品與八款橫跨1917到1929年的骨董時計，體現不隨時光更迭的經典雋永。

打頭陣的重點之作，首推一只為慶祝American 1921腕表問世100周年的American 1921 Pièce Unique腕表，全世界僅此一只。表款的形體多為圓形為主流、方形或酒桶型則更為稀少，American 1921的原型問世於美國1920年代，並擁有特殊的枕型表殼、11點鐘方向的表冠等特色而獨樹一格。根據資料，表款當時僅生產24枚，也讓今日的American 1921復刻孤品更顯珍貴。

保存有共800件絕版機具、工作台和製表工具套件的江詩丹頓「修復工坊與歷史傳承部門」，一肩承擔起重塑這枚孤品的重責大任。工匠使用了19世紀末的平面車床用以還原表殼元件、19世紀下半葉的「圓角機」用來修正輪齒輪廓和直徑，並使用20世紀初的「沖心鏨」，將人工寶石軸眼嵌入底座，從製造過程、工序，高程度還原年代的吉光片羽。和21世紀新款的American 1921相較之下，復刻孤品的量體更為方正、銳利，因而帶有古樸的年代感。甚至連枕型表殼也沿用1921年的18K 3N、古色古香。表款去年五月底問世後已在全世界包含紐約、日內瓦、日本巡迴，並在今日初次在台展出。

而除了American 1921復刻孤品，展出的八只骨董時計更是一趟時光的奇異旅行。表款涵蓋正方、酒桶、枕型、圓形的各異輪廓，展現江詩丹頓在形體上的大膽實驗。其中的18K黃金枕形腕表（Ref. 11507-1919年）與18K黃金枕形腕表（Ref. 12131-1919年），有著特殊、不在傳統12點鐘方向的表冠位置，正是今日American 1921表款的靈感來源之一。型號Ref.11144的18K黃金尖頂菱形腕表，在今日顯得大膽而前衛，其「尖頂菱形」的輪廓比例最早誕生於1910年代初期。表款面盤除了具有銀色粒面裝飾，黑色、變形的阿拉伯數字更以琺瑯燒製，帶有類似超現實藝術的裝飾風貌。

型號Ref.10152的18K黃金與白金Chronoscope超薄跳時懷表則約在1929年製造。「跳時（Jumping Hour）」這項複雜功能最早由製表師Robert Cart以「Chronoscope」之名在1920年代後期所發明並取得專利。面盤上的光芒型裝飾紋路，也反應出流行於1920、1930年代的裝飾藝術風格，表款並有著繞行面盤的神秘飛行分針，別具賞玩之樂。不容錯過的更有一件開闔式的「手拿包」立體時計。這款1929年的古件出自當時江詩丹頓在法國的代理商Ferdinand Verger，可收納在手提包或口袋、亦可當成旅行座鐘，側面並鑲有10顆球面切割紅寶石，堪稱一次瑞士與法國的時髦品味聯集。

全數合計9款的American 1921 Pièce Unique腕表與骨董時計，已從即日起於江詩丹頓台北101專賣店上展出，並持續至2022年2月28日（一）為止，地址為台北市市府路45號2樓，電話則為02-8101-8658。