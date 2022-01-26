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「台灣第一酒」虎年新春開賣！台北101 X 頂級陳高 限量珍藏

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
紅色、方形瓶身，典雅喜慶、氣勢不凡。圖／台北101提供
紅色、方形瓶身，典雅喜慶、氣勢不凡。圖／台北101提供

身為國際地標的台北101，也是國際級的購物中心，向來是國內外觀光客必訪的景點。今年春節台北101以最高規格的標準，推出唯一自營精品「台北101頂級陳年高粱酒」，取自1977年窖藏至今的陳年高粱，其稀有珍貴不僅是足以代表台灣驕傲的國際贈禮，更是值得代代相傳的珍藏首選，也被譽為「台灣第一酒」。

台北101 X 頂級陳年高粱 白酒新標竿

台北101推出的這支紀念酒，以優良的高粱原料，配合在地天然甘甜的水質，再由經驗豐富的製酒師採「二蒸二釀」傳統古法製酒工藝，靜置於恆溫高濕的坑道窖藏40餘年，經過歲月洗鍊，揮發其中的嗆辣，成就富有優雅細膩香氣，甘醇可口、餘韻留香，是當今頂級白酒的經典之作。

意外發現的「鎮廠之寶」 虎年賀新春 限量發售

台北101頂級陳年高梁的問世，來自機緣巧合意外發現馬祖酒廠的「鎮廠之寶」！這批源自1977年窖藏至今的頂級高梁，是馬祖酒廠七零年代規劃的高年份窖藏計劃，當年特地精挑細選出一批酒質最精良的高梁酒，靜置於恆溫高濕的酒窖中，經過歲月洗鍊讓酒質極致昇華。

一般大眾大多對金門高粱比較熟悉，但真正藏家級品酒人士往往更偏愛馬祖高粱，特別是馬祖高梁在開甕後酒香繚饒，滿室生津，往往讓人品嘗第一口後大為驚艷，這支陳高更被形容為「入口先是熱醞香醇，隨後即回韻甘甜、齒頰留香」，「堪稱白酒界最高等級的珍藏精品。」

窖藏陳高極其珍稀，因從複雜的裝瓶、燒窯技術到完成非常耗時，台北101每次僅限量生產，今年春節期間即起限量開賣。

成功率僅一成！精湛釉色窯燒技術打造珍貴瓶身

台灣第一酒的瓶身，也充滿喜慶與氣勢。其以精湛的釉色窯燒技術呈現台北101建築氣勢，將象徵富貴的古銅錢、如意雲紋等吉祥圖騰融入瓶身設計，同時採用金箔花紙裝飾瓶身，紅色喜氣外，也展現細膩的藝術美感，以及唯我獨尊的不凡霸氣。

瓶身以101大樓為造型，最大難處在於方正的瓶身極其費工，需經兩次上色、三次燒窯等繁複過程，成功率不到一成，每一瓶都是珍貴的藝術品，這也象徵台北101的精神，務求完美、只求最好。

珍貴瓶身中，裝盛著經過40餘年淬鍊的酒液，展現芬芳香氣，味道濃烈厚實，有豐富的丹寧旨味，甘甜回韻，適合搭配味道濃郁的料理。達人建議，為更完美呈現頂級陳年高梁酒的絕世風味，建議飲酒前一小時即開瓶靜置醒酒，酒香與酒韻將更加香醇。

2022年度精選的「台北101頂級陳年高粱酒」，售價9,900元，限量發售，銷售通路為台北101觀景台紀念品店5樓與89樓。

線上預訂：https://bit.ly/3KG08jO

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「台北101頂級陳年高粱酒」，售價9,900元，限量發售。是精品、也是頂級收藏，更是送禮首選。圖／台北101提供
「台北101頂級陳年高粱酒」，售價9,900元，限量發售。是精品、也是頂級收藏，更是送禮首選。圖／台北101提供
方正的瓶身極其費工，需經兩次上色、三次燒窯等繁複過程，成功率不到一成，每一瓶都是珍貴的藝術品。圖／台北101提供
方正的瓶身極其費工，需經兩次上色、三次燒窯等繁複過程，成功率不到一成，每一瓶都是珍貴的藝術品。圖／台北101提供

台北101 馬祖 春節

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