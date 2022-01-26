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公主騎馬開場 浪漫設計數不完 香奈兒高訂秀看點統整

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
凡妮莎帕哈迪。圖／香奈兒提供
凡妮莎帕哈迪。圖／香奈兒提供

香奈兒2022春夏高級訂製服大秀昨晚登場，這場秀可以說是集合了品牌創辦人嘉柏麗香奈兒 (Gabrielle Chanel) 女士、已故前藝術總監卡爾拉格斐 (Karl Lagerfeld) 和現任藝術總監維吉妮維婭 (Virginie Viard) 的喜好與擅長風格，並以充滿驚喜的方式揭幕，在看似平和優雅的場景中注入戲劇效果，讓人留下深刻印象。

早在秀開始前幾天，維吉妮維婭就邀請了法國藝術家Xavier Veilhan與挪威攝影師Ola Rindal共同創作視覺影像，搶先曝光本季高及訂製系列的大致靈感與創作風格。這個片段也被作為大秀現場的前導影片，透過大螢幕播放著品牌大使摩納哥公主夏洛特卡西拉奇 (Charlotte Casiraghi)騎馬的身影，而她本人隨即騎著馬現身，身穿黑色亮片刺繡斜紋軟呢外套熟練地駕馭著馬匹，最後還加快速度奔馳起來，完美示範何謂「集帥氣優雅於一身」。

在夏洛特卡西拉奇的俐落英姿開場後，模特兒們緊接著展示其他45套服裝作品。她們行走在由Xavier Veilhan引用建構主義（constructivism）、向世界博覽會 (Universal Exhibitions) 致敬的美學風格打造的場景之中，被散發1920、30年代前衛藝術氣息的塑像包圍，展示出一種混搭與對比之美。呼應賽馬場的走道、像馬車輪般旋轉的雕塑，也都傳遞出香奈兒女士對馬術運動的熱愛。一層層向上延伸的觀眾席，則令人聯想到高爾夫球場的小山丘。如此精心創作的場景，不免讓人回顧卡爾拉格斐時期總是會將香奈兒秀場幻化成各種面貌的傳統。

談到本季高訂系列，維吉妮維婭表示：「幾何形狀的場景讓我想創造出與之形成鮮明對比的設計，極致輕盈且無比清新。例如飄逸空靈的洋裝彷彿懸浮於半空中，還有豐富的荷葉邊裝飾、流蘇、繩結裩邊、鮮豔的蕾絲、散發虹彩光澤的斜紋軟呢與色彩斑斕的服飾珠寶鈕扣。」這使得本季的服裝在線條和裝飾面都充滿濃厚的柔和女性魅力，強調腰身剪裁的斜紋軟呢外套展現像是小襯裙的設計，就算搭配寬版褲裝依舊顯得婀娜多姿。連身裙、長短裙裝都以開衩細節小露性感，細膩的刺繡與鏤空雕花為洋裝注入更多浪漫色彩，或以層次穿搭方式與斜紋軟呢套裝融合展現面料混搭趣味。緞帶蝴蝶結與透膚雪紡則帶著迷人的夢幻質感，更成為按慣例壓軸出場的白紗禮服主要的頭飾元素。主打的雙色瑪莉珍鞋，鞋跟的設計靈感則是來自於1980年代重新演繹的20年代風格。

出席嘉賓包括菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）、卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）、瑪格羅比（Margot Robbie）、蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）、凡妮莎帕哈迪（Vanessa Paradis）、艾瑪喬朵洛絲琪（Alma Jodorowsky）以及安娜莫格拉莉絲（Anna Mouglalis）。

連身裙、長短裙裝都以開衩細節小露性感。圖／香奈兒提供
連身裙、長短裙裝都以開衩細節小露性感。圖／香奈兒提供
本次大秀場景由Xavier Veilhan引用建構主義（constructivism）、向世界博覽會 (Universal Exhibitions) 致敬的美學風格打造。圖／香奈兒提供
本次大秀場景由Xavier Veilhan引用建構主義（constructivism）、向世界博覽會 (Universal Exhibitions) 致敬的美學風格打造。圖／香奈兒提供
品牌大使摩納哥公主夏洛特卡西拉奇騎著馬開場。圖／香奈兒提供
品牌大使摩納哥公主夏洛特卡西拉奇騎著馬開場。圖／香奈兒提供
瑪格羅比出席看秀。圖／香奈兒提供
瑪格羅比出席看秀。圖／香奈兒提供
蘇菲亞柯波拉。圖／香奈兒提供
蘇菲亞柯波拉。圖／香奈兒提供
連身裙、長短裙裝都以開衩細節小露性感。圖／香奈兒提供
連身裙、長短裙裝都以開衩細節小露性感。圖／香奈兒提供
細膩的刺繡與鏤空雕花為洋裝注入更多浪漫色彩。圖／香奈兒提供
細膩的刺繡與鏤空雕花為洋裝注入更多浪漫色彩。圖／香奈兒提供
強調腰身剪裁的斜紋軟呢外套展現像是小襯裙的設計，就算搭配寬版褲裝依舊顯得婀娜多姿。圖／香奈兒提供
強調腰身剪裁的斜紋軟呢外套展現像是小襯裙的設計，就算搭配寬版褲裝依舊顯得婀娜多姿。圖／香奈兒提供
香奈兒2022春夏高級訂製服大秀昨晚登場。圖／香奈兒提供
香奈兒2022春夏高級訂製服大秀昨晚登場。圖／香奈兒提供
強調腰身剪裁的斜紋軟呢外套展現像是小襯裙的設計，就算搭配寬版褲裝依舊顯得婀娜多姿。圖／香奈兒提供
強調腰身剪裁的斜紋軟呢外套展現像是小襯裙的設計，就算搭配寬版褲裝依舊顯得婀娜多姿。圖／香奈兒提供
緞帶蝴蝶結與透膚雪紡則帶著迷人的夢幻質感，更成為按慣例壓軸出場的婚紗主要的頭飾元素。圖／香奈兒提供
緞帶蝴蝶結與透膚雪紡則帶著迷人的夢幻質感，更成為按慣例壓軸出場的婚紗主要的頭飾元素。圖／香奈兒提供
曳地腰封同樣充滿女性柔美特質。圖／香奈兒提供
曳地腰封同樣充滿女性柔美特質。圖／香奈兒提供
菲瑞威廉斯。圖／香奈兒提供
菲瑞威廉斯。圖／香奈兒提供
按慣例壓軸登場的白紗禮服簡約優雅。圖／香奈兒提供
按慣例壓軸登場的白紗禮服簡約優雅。圖／香奈兒提供
Lesage刺繡工坊飾以黑、白和珊瑚橘珠飾打造的建構主義風格山茶花圖騰。圖／香奈兒提供
Lesage刺繡工坊飾以黑、白和珊瑚橘珠飾打造的建構主義風格山茶花圖騰。圖／香奈兒提供
呼應賽馬場的走道、像馬車輪般旋轉的雕塑，也都傳遞出香奈兒女士對馬術運動的熱愛。圖／香奈兒提供
呼應賽馬場的走道、像馬車輪般旋轉的雕塑，也都傳遞出香奈兒女士對馬術運動的熱愛。圖／香奈兒提供
緞帶蝴蝶結與透膚雪紡則帶著迷人的夢幻質感。圖／香奈兒提供
緞帶蝴蝶結與透膚雪紡則帶著迷人的夢幻質感。圖／香奈兒提供
細膩的刺繡與鏤空雕花為洋裝注入更多浪漫色彩，或以層次穿搭方式與斜紋軟呢套裝融合展現面料混搭趣味。圖／香奈兒提供
細膩的刺繡與鏤空雕花為洋裝注入更多浪漫色彩，或以層次穿搭方式與斜紋軟呢套裝融合展現面料混搭趣味。圖／香奈兒提供
雙色瑪莉珍鞋，鞋跟的設計靈感則是來自於1980年代重新演繹的20年代風格。圖／香奈兒提供
雙色瑪莉珍鞋，鞋跟的設計靈感則是來自於1980年代重新演繹的20年代風格。圖／香奈兒提供
深色透膚設計既浪漫又充滿魅惑氣息。圖／香奈兒提供
深色透膚設計既浪漫又充滿魅惑氣息。圖／香奈兒提供

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