低GI「情人節大餐」健身控也能吃 「陰陽」套餐秀愛意

西洋情人節即將於2月14日登場。金色三麥旗下的女性餐酒館「petit doux微兜」針對情人節推出「浪漫雙享」套餐組合，主打「妝粉紅牛小排」或「微秘蜜嫩烤戰斧」作為主餐，另外還有「台式蒜味香腸披薩」或「地中海漁夫海鮮披薩」，以及雲朵瓦帕鬆餅作為結尾，每套1,699元，自2月5日至2月14日期間限時供應。

另外微兜的旗艦品牌「pd by petit doux」則推出「甜蜜輕享」套餐組合，選用低碳、低GI的食材，從沙拉、開胃菜到主餐，推出能量蔬果盆、伊比利豬白玉燉花椰米、純淨鮮萃石斑鍋等符合低碳水料理概念的多樣化餐點，讓注重身材、養生的情侶，同樣也能享受情人節大餐，每套1,999元，限時於2月1日至2月14日期間供應。