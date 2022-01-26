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低GI「情人節大餐」健身控也能吃 「陰陽」套餐秀愛意

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
pd by petit doux選用低碳、低GI的食材，推出「甜蜜輕享」套餐組合。圖／金色三麥提供
pd by petit doux選用低碳、低GI的食材，推出「甜蜜輕享」套餐組合。圖／金色三麥提供

西洋情人節即將於2月14日登場。金色三麥旗下的女性餐酒館「petit doux微兜」針對情人節推出「浪漫雙享」套餐組合，主打「妝粉紅牛小排」或「微秘蜜嫩烤戰斧」作為主餐，另外還有「台式蒜味香腸披薩」或「地中海漁夫海鮮披薩」，以及雲朵瓦帕鬆餅作為結尾，每套1,699元，自2月5日至2月14日期間限時供應。

另外微兜的旗艦品牌「pd by petit doux」則推出「甜蜜輕享」套餐組合，選用低碳、低GI的食材，從沙拉、開胃菜到主餐，推出能量蔬果盆、伊比利豬白玉燉花椰米、純淨鮮萃石斑鍋等符合低碳水料理概念的多樣化餐點，讓注重身材、養生的情侶，同樣也能享受情人節大餐，每套1,999元，限時於2月1日至2月14日期間供應。

自去年12月正式開幕，標榜由台澳雙主廚坐鎮的日式無菜單料理餐廳「blu koi」，近日推出情人節限定「YIN-YANG 雙人套餐」。此份套餐師法自然，由「陰陽」概念為出發，透過2份命名、食材及口感都各自獨立卻又相互輝映的菜譜構成，讓兩人在品嚐的同時，體悟到彼此獨立卻又相互融合的情感，每份15,000元，現已開放預定，售完為止。

「petit doux微兜針對情人節推出套餐組合，主打「妝粉紅牛小排」或「微秘蜜嫩烤戰斧」作為主餐。圖／金色三麥提供
「petit doux微兜針對情人節推出套餐組合，主打「妝粉紅牛小排」或「微秘蜜嫩烤戰斧」作為主餐。圖／金色三麥提供
blu koi以陰陽概念，推出情人節限定的雙人套餐（實際菜色以現場為主）。圖／blu koi提供
blu koi以陰陽概念，推出情人節限定的雙人套餐（實際菜色以現場為主）。圖／blu koi提供

套餐 情人節 海鮮

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