積家參加Homo Faber獻絕活 絕美「空氣鐘」根本藝術

特殊的工藝、技術需要保存,而展覽無疑正可以透過對公共開放、展示,發揮知識的傳遞、美感的共鳴等各種功能意義。瑞士高級鐘表品牌(Jaeger-LeCoultre)宣佈,將在今年四月參與在歐洲義大利舉辦的第二屆Homo Faber頂級手工藝特展,成為14個入選「Genealogies of Ornament」(裝飾譜系)類別的奢華品牌之一。

第二屆的Homo Faber展覽是由米開朗基羅創意和手工藝基金會(Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship)所舉辦,合計15場展覽將展出來自 30多個國家、超過350位設計師和工藝大師的傑作,透過現場展示、沉浸式數位體驗,展現工藝品的繁複精巧與令人嘆為觀止,甚至在展覽期間更有Homo Faber in Città計畫,提供量身設計的行程,讓訪客可自費體驗威尼斯的各種手工技藝。