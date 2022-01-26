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積家參加Homo Faber獻絕活 絕美「空氣鐘」根本藝術
特殊的工藝、技術需要保存，而展覽無疑正可以透過對公共開放、展示，發揮知識的傳遞、美感的共鳴等各種功能意義。瑞士高級鐘表品牌（Jaeger-LeCoultre）宣佈，將在今年四月參與在歐洲義大利舉辦的第二屆Homo Faber頂級手工藝特展，成為14個入選「Genealogies of Ornament」（裝飾譜系）類別的奢華品牌之一。
第二屆的Homo Faber展覽是由米開朗基羅創意和手工藝基金會（Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship）所舉辦，合計15場展覽將展出來自 30多個國家、超過350位設計師和工藝大師的傑作，透過現場展示、沉浸式數位體驗，展現工藝品的繁複精巧與令人嘆為觀止，甚至在展覽期間更有Homo Faber in Città計畫，提供量身設計的行程，讓訪客可自費體驗威尼斯的各種手工技藝。
積家的「空氣鐘」是在1928年由工程師Jean-Leon Reutter所發明，強調不用電池或一般動力能源，僅需要氣溫的一度變化、便能為Atmos空氣中帶來長達兩日的運轉動能，並將在本次Homo Faber中展出。活動將從2022年4月10日至5月1日，於義大利威尼斯聖喬治馬焦雷島的喬治雪梨基金會舉行，同時並歡迎大眾參加，並可登錄網站homofaber.com，得到更多活動資訊與購票詳情。
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