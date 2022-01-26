南投竹雕工藝保存者葉基祥 竹雕荷、蛙栩栩如生

南投縣竹山鎮竹雕工藝家葉基祥從竹雕創作卅多年，各式雕刻技法操作自如，作品以荷花、青蛙見長，取材自生活周遭又兼具人文及生態趣味，更熱心竹雕工藝推廣，南投縣登錄「竹雕工藝」為南投縣傳統工藝，並認定葉基祥為首位工藝保存者，將在他協助下，擴大竹雕工藝傳承。

葉基祥54歲世居竹山，是台灣主要竹產地，葉基祥成長與竹緊密相連，家中從事竹藝製品出口日本。他就讀省立竹山高中美工科，立定志向從事竹雕創作，畢業後拜師竹雕名家陳銘堂，打造深厚竹雕基礎，迄今創作不輟。

南投縣文化局長林榮森說，竹雕反映竹山地區生活特色，從日治時期開始，竹材加工就是當地重要經濟產業，各式竹工藝應運而生，竹雕也是其中之一。葉基祥從事竹雕創作卅多年，對竹材產製過程深入研究，且各式雕刻技法操作自如。

竹雕歷史悠久，中國、日本均早有記載，其創作流程從選材、材料處理（防腐、乾燥、著色、去青等）開始，再經過切鋸、構圖、粗胚、細部修飾、砂磨、染色、塗裝，才能完成作品，工序繁複。

竹雕雕刻有線雕、陰雕、陽雕、透雕、立雕（圓雕）、浮雕等，傳統竹雕以裝飾生活器具為主，常見有掛屏或立體類作品。台灣當代竹雕藝術則著重個人特色，但竹雕程序繁複，且受限於竹材特性，需在有限空間發揮想像極致，雕刻技法困難，竹雕工藝家相對少數。