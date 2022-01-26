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肯德基「芋見雲朵蛋撻」回歸！摩斯「可頌鯛魚燒」登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
摩斯新推出「可頌鯛魚燒」，共有卡士達、紅豆等2種口味，每份75元。圖／摩斯提供
摩斯新推出「可頌鯛魚燒」，共有卡士達、紅豆等2種口味，每份75元。圖／摩斯提供

農曆新年到來，摩斯漢堡與LAIMO聯名推出「MOS貘力金喜開運福袋」，內含多款聯名商品與摩斯漢堡餐飲優惠券，包括MOS貘力不鏽鋼杯（金幣版）、MOS貘力辦公小物組、MOS貘力禮品袋以及開運發發金喜優惠券，總價值超過1,600元，售價888元，限量3,000組。還有機會獲得金喜紅包，最大獎為摩斯卡儲值金8,888元。購買福袋者，還可享MOS貘力生活小物加價購優惠。

除此之外，摩斯也新推出「可頌鯛魚燒」，共有卡士達、紅豆等2種口味。特製多層次的可頌麵衣內，分別灌入卡士達或鬆軟紅豆，帶有層次的香甜滋味，每份75元，套餐加購價70元。2月28日前，可頌鯛魚燒6入搭配濾泡式咖啡6入原價660元，優惠價600元。另外還有「長崎蜂蜜蛋糕（原味&抹茶）」回歸登場，每組600元，春節加贈玄米煎茶5包。其他還有多款年節禮盒可供選擇。

摩斯漢堡也預告，2月7日至2月20日期間，推出開工優惠。上午10:30前「咖哩豬排堡＋冰紅茶(L)」原價85元，優惠價69元。2月7日開工日當天，摩斯咖啡(L)享「買1送1」優惠，更連續兩週2月8日至2月20日期間，「摩斯咖啡(L)」第2杯優惠價10元。

甫宣佈推出「炸雞圍兜兜套餐」的「肯德基」，則將於1月28日至4月11日期間，再度推出「芋見雲朵蛋撻」讓芋頭愛好者可以重新回味，也為春節聚餐時光增添甘甜回憶。

曾經於2020年12月登場的「芋見雲朵蛋撻」，嚴選台中大甲芋頭製作而成的綿密顆粒內餡融入原味葡式奶蛋餡，外層則是經典的163層蛋撻酥皮，上層則搭配棉花糖與香芋粉，有著華麗的外觀與香甜滋味。單點每顆46元，6入禮盒每盒249元（套桶餐加購價229元），另外還有搭配原味蛋撻的「芋見雲朵蛋撻雙色蛋撻禮盒」，每盒229元（套桶餐加購價209元）。

肯德基「芋見雲朵蛋撻」將於1月28日至4月11日期間再度限時回歸。圖／肯德基提供
肯德基「芋見雲朵蛋撻」將於1月28日至4月11日期間再度限時回歸。圖／肯德基提供
摩斯漢堡與LAIMO聯名推出「MOS貘力金喜開運福袋」，總價值超過1,600元，售價888元，限量3,000組。圖／摩斯提供
摩斯漢堡與LAIMO聯名推出「MOS貘力金喜開運福袋」，總價值超過1,600元，售價888元，限量3,000組。圖／摩斯提供

摩斯漢堡 咖啡 福袋

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