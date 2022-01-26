懶人包／沉浸式互動正夯！2022上半年4大話題展覽報你知

2022剛開年，就有幾場好展覽，特別的是，近期許多已開展或將開展的活動，都會把現場觀眾當作一個重要元素、強調互動，運用大型裝置物或光影變化，讓觀眾身歷其境，甚至成為作品中的一部分。

其中包括網友持續在社群發美照洗版的《teamLab未來遊樂園＆與花共生的動物們》，大人小孩都瘋狂《神偷奶爸大視界特展》，全台灣第一個以IG美照為主題的《Gaki Hip IG美術館》，以及《會動的文藝復興》等。

●Gaki Hip IG美術館 為打卡而生

1月18日才剛開展的《Gaki Hip IG美術館》，有別於許多美術館和博物館對於攝影的嚴格規範，其以現今自媒體當道的時代為主題，規劃15個沈浸式互動空間，以迷人繽紛的顏色結合台灣特色元素，包括有超夢幻滿滿粉紅色的「棒棒冰廊道」、「夾娃娃機」、超越現實有繽紛色系超大鳳梨的「鳳梨廣場」等，更鼓勵參觀的民眾可以盡可能地拍照片，並將拍攝出來的照片分享至社交媒體。這場展覽不僅是為了拍照打卡而生，也將帶領觀眾展開一場繽紛派對！

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●teamLab未來遊樂園＆與花共生的動物們

說到沈浸式展覽當然一定要提到「teamLab」，繼2017年首次登陸台灣造成轟動旋風後，於去年10月8日再次登台展出，難以忘懷如夢場景讓大家走入展覽間快門就停不下來，每個角落都是拍照景點。

這次《teamLab未來遊樂園＆與花共生的動物們》，別於以往首次在台展出「與花共生的動物們II」，最大特點是作品將以電腦程序實時繪制而成，所有的光影變化都會受到人們行為舉止持續發生變化，眼前這一瞬間的畫面錯過就不再，每一個觀眾都是這場即時藝術的創作者及參與者，記得把握機會拍下最美的一瞬間。

●會動的文藝復興 540°環場投影聲歷其境

可曾想像過置身文藝復興時期？《會動的文藝復興》藝術展透過科技技術，讓文藝復興時期的各式名作藝術畫作活了過來，帶領觀眾穿越時空參訪300年精華，不必搭飛機前往10個過家就能飽覽36家世界級博物館的世界珍品，包括「世界文化遺產」聖母百花大教堂穹頂的巨幅濕壁畫「末日審判」，可以距離欣賞百花大教堂紅磚大圓拱頂的壯麗宏偉，

此外，達文西、拉斐爾、米開朗基羅及喬托等大師的名畫，也會透過5米高540°環場投影動起來，觀眾可以實際走入作品當中，搭配立體環繞音效，來場兼具教育性、娛樂性的沈浸式藝術饗宴，展覽已於於台北花博流行館開展。

●神偷奶爸大視界 踏入動畫電影場景互動合拍

最受小朋友歡迎的動畫IP「小小兵」也有沈浸式展覽。《神偷奶爸大視界》國際巡迴特展於今年年初來到台北華山文創園區，以1:1比例完整還原動畫角色與場景，讓觀眾能夠與經典角色重逢合影外，還能像小小兵一樣穿梭於格魯實驗室、女孩的房間等經典場景。