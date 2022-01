情人節神隊友！微兜、pd by petit doux 甜蜜助攻

西洋情人節緊接春節的腳步到來,金色三麥集團旗下人氣餐酒品牌「petit doux微兜」特別打造「浪漫雙享」套餐組合,人氣排餐主餐妝粉紅牛小排、微秘蜜嫩烤戰斧及招牌雲朵瓦帕鬆餅點綴情人節慶浪漫氛圍;旗艦品牌「pd by petit doux」則推出「甜蜜輕享」套餐,選用低碳、低GI食材料理,就算是春節後,盡情享用情人節大餐也無負擔。

餐酒館petit doux微兜打造的「浪漫雙享」情人節套餐組合,清爽時令沙拉、冬日嚴選湯品搭配經典人氣主餐「妝粉紅牛小排」或「微秘蜜嫩烤戰斧」,在享用主餐之餘,也能品嘗「台式蒜味香腸披薩」或「地中海漁夫海鮮披薩」的酥脆濃郁,餐後再來份招牌必吃甜點「雲朵瓦帕鬆餅」,鬆軟口感配上爆漿起司內餡及Q彈麻糬的幸福滋味,為節日畫上甜蜜收尾。雙人套餐1,699元(另加一成服務費),2月5日至2月14日限定推出,另可以299元加購「花果絲絨烏龍茶酒」。

微兜旗艦品牌「pd by petit doux」推出的「甜蜜輕享」套餐,則延續品牌健康系飲食概念,選用低碳、低GI的食材,推出能量蔬果盆、伊比利豬白玉燉花椰米、純淨鮮萃石斑鍋等符合低碳水料理概念的餐點。2月1日至2月14日限定推出,套餐價格1,999元(另加一成服務費)。