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情人節神隊友！微兜、pd by petit doux 甜蜜助攻

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「petit doux微兜」打造「浪漫雙享」情人節套餐組合。圖／微兜提供
「petit doux微兜」打造「浪漫雙享」情人節套餐組合。圖／微兜提供

西洋情人節緊接春節的腳步到來，金色三麥集團旗下人氣餐酒品牌「petit doux微兜」特別打造「浪漫雙享」套餐組合，人氣排餐主餐妝粉紅牛小排、微秘蜜嫩烤戰斧及招牌雲朵瓦帕鬆餅點綴情人節慶浪漫氛圍；旗艦品牌「pd by petit doux」則推出「甜蜜輕享」套餐，選用低碳、低GI食材料理，就算是春節後，盡情享用情人節大餐也無負擔。

餐酒館petit doux微兜打造的「浪漫雙享」情人節套餐組合，清爽時令沙拉、冬日嚴選湯品搭配經典人氣主餐「妝粉紅牛小排」或「微秘蜜嫩烤戰斧」，在享用主餐之餘，也能品嘗「台式蒜味香腸披薩」或「地中海漁夫海鮮披薩」的酥脆濃郁，餐後再來份招牌必吃甜點「雲朵瓦帕鬆餅」，鬆軟口感配上爆漿起司內餡及Q彈麻糬的幸福滋味，為節日畫上甜蜜收尾。雙人套餐1,699元（另加一成服務費），2月5日至2月14日限定推出，另可以299元加購「花果絲絨烏龍茶酒」。

微兜旗艦品牌「pd by petit doux」推出的「甜蜜輕享」套餐，則延續品牌健康系飲食概念，選用低碳、低GI的食材，推出能量蔬果盆、伊比利豬白玉燉花椰米、純淨鮮萃石斑鍋等符合低碳水料理概念的餐點。2月1日至2月14日限定推出，套餐價格1,999元（另加一成服務費）。

此外，微兜及pd by petit doux也貼心整理出各分店的人氣拍照熱點，像是粉色夢幻的微兜小碧潭門市、閃耀典雅的pd by petit doux忠孝SOGO門市，跟著拍照熱點清單絕不會出錯。兩品牌也同步推出外帶優惠，外帶餐點滿1,200就送雲朵瓦帕鬆餅乙份。

pd by petit doux「甜蜜輕享」套餐，結合低碳飲食料理概念，讓情人節也能吃得健康無負擔。圖／微兜提供
pd by petit doux「甜蜜輕享」套餐，結合低碳飲食料理概念，讓情人節也能吃得健康無負擔。圖／微兜提供
微兜及pd by petit doux整理出各分店的人氣拍照熱點，雙人美照隨拍隨有。圖／微兜提供
微兜及pd by petit doux整理出各分店的人氣拍照熱點，雙人美照隨拍隨有。圖／微兜提供

套餐 品牌 情人節

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