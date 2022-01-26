老布希、柴契爾夫人都吃過 西華牛肉麵1/26開放預購

曾經接待過美國總統老布希，英國首相柴契爾夫人的西華飯店，走過32年風華歲月，即將在2月15日畫下句點。消息一出，許多顧客紛紛開始詢問住宿及訂房，為的就是能在最後的時光，緬懷過往與西華的點滴，這也讓寒假期間及春節假期的住房率提升至少三成左右。

西華飯店指出，讓人懷念的，不只是細緻的客房服務，知名酒吧-亨利酒吧Henry's Bar的牛肉麵也伴隨著西華32年的璀璨歷史，除了國際政要美國總統老布希、英國首相柴契爾夫人以及諸多國際級巨星品嚐過之外，也深得許多老饕們的喜愛。

資深員工指出，還有老顧客經常特地從南部上來台北，只為品嚐這碗五星級的美味。西華飯店各餐廳嚴選世界各地的頂級美味，對於牛肉的堅持更是嚴格，經典中的經典永留於饕客們的心中，許多經典美味都深植在西華，甚至有知名部落客票選西華為台版歐洲經典飯店，在西華可以享受到充滿藝術氣息的低調奢華感。除了西式餐點令人懷念以外，也有日式、中式餐廳，為老饕及顧客們增添多元的美食選擇。西華32年璀燦輝煌的歷史中，美食，絕對是令人難以忘懷的經典。

誠如日前西華發布的熄燈聲明，「回顧32年美好時光，感謝有各位跟著西華一同成長、寫下各種美好回憶，也感謝曾經陪伴西華創造歷史的一萬兩千位同事們。西華歷年來曾接待舉世聞名的國際政要、巨星，並曾與世界級頂尖名廚團隊攜手合作，呈獻許多精彩絕倫的客座活動，最重要的是曾為每一位踏入西華的賓客，獻上發自內心的熱誠服務。」也因此，為了滿足老饕們的念想，希望將西華32年的好味道持續流傳下去，亨利酒吧的私房饕物-西華牛肉麵，於111年1月26日開放線上預購，於2月15日熄燈當天在西華飯店現場領取，即可以得到西華的經典紀念品，讓大家可以持續記住西華飯店的經典及緬懷西華一磚一瓦的美好回憶。

除了線上預購以外，西華常務董事-劉恒昌表示，於1月30日至2月15日，只要到西華飯店的TOSCANA義大利餐廳，即可享用到西華秘方的老饕牛肉麵，以及董事長鍾愛的美味鮑魚雞腿麵。西華即將熄燈，但經典美味，將持續流傳。