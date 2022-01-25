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以印度大君之名 Boucheron 2022高級珠寶霸氣秀

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Padma是蓮花之意，在印度有著純潔的象徵，BOUCHERON並創造出了2款New Padma珠寶戒指，將水晶與鑽石，呈現了天然、神聖、純潔的意念。圖 / BOUCHERON提供（合成圖）
Padma是蓮花之意，在印度有著純潔的象徵，BOUCHERON並創造出了2款New Padma珠寶戒指，將水晶與鑽石，呈現了天然、神聖、純潔的意念。圖 / BOUCHERON提供（合成圖）

談到富裕、擁有深度文化底蘊的東方大國，除了日本，古印度也曾權傾一時。法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）推出全新2022 Histoire de Style, New Maharajahs高級珠寶，從品牌資料史庫中得到靈感，並由品牌創意總監Claire Choisne重新演繹，展現出當代Maharajahs訂製珠寶的內斂精湛。

這份靜靜封存在Boucheron資料庫的訂單源自西元1928年，印度大君Bhupindar Singh在當年8月2日推開了Boucheron的大門。與他隨行的40名僕侍、提著鐵鑄保險箱的護衛衛兵，更顯得該次蒞臨的隆重盛大；當年並由品牌創辦人Frédéric Boucheron之子、Louis Boucheron接待了這名貴客，最終留下了149款設計草圖：結合祖母綠、鑽石、華麗多串的珍珠項鍊、飾以珍稀寶石的腰帶，展現工藝與想像力的時代結晶。

Boucheron從149款設計底稿中集取精華：將象徵印度文化的設計元素如蓮花、頭巾飾物，以及結婚手鐲賦予嶄新的風貌，例如一款手環脫胎自印度女性婚儀中所配戴的Churiyan手鐲、除了具有保護的符碼意念，Boucheron並將之翻新鍛造為飾以鑽石、珍珠母貝及珍珠的白金珠寶。

新款Histoire de Style, New Maharajahs高級珠寶全數共為14件，多數為轉換式珠寶，因此創造出豐富多元的造型可能；例如一件New Maharani Nacre珠寶便有項鍊、領帶、手環、戒指等9種造型變化，另有一枚Sarpech珠寶則將上世紀印度大君頭巾上引以為傲的白鷺羽飾，轉化為髮飾或胸針。同時過往印度大公熱愛的、彩色珠寶，在2022年為Claire Choisne以純白與透明物料如鑽石、珍珠、水晶，創造出素雅淨度，因此將能同時為當代的男性或女性身上。

事實上，Boucheron一年共有兩次重要的高級珠寶發表，其中一月發表的Histoire de Style系列將強調與品牌過往的鏈結與工藝展現，透過當代的視角，將典藏作品重新演繹，而七月發表的Carte Blanche系列則強調無論是技術、美學、意識形態上的創新，在依循現有Boucheron品牌精神大方向下，重新探索珠寶的無窮可能與感動。而本次發表的Histoire de Style, New Maharajahs高級珠寶系列，預計將在3月中抵台舉辦高級珠寶展、並成為巴黎海外首站，加上Boucheron於2021年開設亞太最大規模品牌專門店，無疑中更展現了台灣市場的重要性，以及收藏家可觀的口袋深度。

BOUCHERON New Maharani尊爵蓮花項鍊，以白金打造的項鍊呈現如猶如鑽石蕾絲的質感，並以一顆4.08克拉枕型切割鑽石為視覺主軸。圖 / BOUCHERON提供
BOUCHERON New Maharani尊爵蓮花項鍊，以白金打造的項鍊呈現如猶如鑽石蕾絲的質感，並以一顆4.08克拉枕型切割鑽石為視覺主軸。圖 / BOUCHERON提供
BOUCHERON Histoire de Style, New Maharajahs系列New Churiyans手鐲。圖 / BOUCHERON提供
BOUCHERON Histoire de Style, New Maharajahs系列New Churiyans手鐲。圖 / BOUCHERON提供
BOUCHERON New Padma Nacre耳飾，鑲嵌鑽石、珍珠母貝、珍珠與白金。圖 / BOUCHERON提供（合成圖）
BOUCHERON New Padma Nacre耳飾，鑲嵌鑽石、珍珠母貝、珍珠與白金。圖 / BOUCHERON提供（合成圖）
寶詩龍（Boucheron）推出全新2022 Histoire de Style, New Maharajahs高級珠寶，從品牌資料史庫中得到靈感，展現出當代Maharajahs訂製珠寶的內斂精湛。圖 / BOUCHERON提供
寶詩龍（Boucheron）推出全新2022 Histoire de Style, New Maharajahs高級珠寶，從品牌資料史庫中得到靈感，展現出當代Maharajahs訂製珠寶的內斂精湛。圖 / BOUCHERON提供
BOUCHERON New Maharani Nacre項鍊，鑲嵌水晶、珍珠、珍珠母貝與白金。圖 / BOUCHERON提供
BOUCHERON New Maharani Nacre項鍊，鑲嵌水晶、珍珠、珍珠母貝與白金。圖 / BOUCHERON提供

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