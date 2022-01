以印度大君之名 Boucheron 2022高級珠寶霸氣秀

談到富裕、擁有深度文化底蘊的東方大國,除了日本,古印度也曾權傾一時。法國頂級珠寶品牌寶詩龍(Boucheron)推出全新2022 Histoire de Style, New Maharajahs高級珠寶,從品牌資料史庫中得到靈感,並由品牌創意總監Claire Choisne重新演繹,展現出當代Maharajahs訂製珠寶的內斂精湛。

這份靜靜封存在Boucheron資料庫的訂單源自西元1928年,印度大君Bhupindar Singh在當年8月2日推開了Boucheron的大門。與他隨行的40名僕侍、提著鐵鑄保險箱的護衛衛兵,更顯得該次蒞臨的隆重盛大;當年並由品牌創辦人Frédéric Boucheron之子、Louis Boucheron接待了這名貴客,最終留下了149款設計草圖:結合祖母綠、鑽石、華麗多串的珍珠項鍊、飾以珍稀寶石的腰帶,展現工藝與想像力的時代結晶。

Boucheron從149款設計底稿中集取精華:將象徵印度文化的設計元素如蓮花、頭巾飾物,以及結婚手鐲賦予嶄新的風貌,例如一款手環脫胎自印度女性婚儀中所配戴的Churiyan手鐲、除了具有保護的符碼意念,Boucheron並將之翻新鍛造為飾以鑽石、珍珠母貝及珍珠的白金珠寶。

新款Histoire de Style, New Maharajahs高級珠寶全數共為14件,多數為轉換式珠寶,因此創造出豐富多元的造型可能;例如一件New Maharani Nacre珠寶便有項鍊、領帶、手環、戒指等9種造型變化,另有一枚Sarpech珠寶則將上世紀印度大君頭巾上引以為傲的白鷺羽飾,轉化為髮飾或胸針。同時過往印度大公熱愛的、彩色珠寶,在2022年為Claire Choisne以純白與透明物料如鑽石、珍珠、水晶,創造出素雅淨度,因此將能同時為當代的男性或女性身上。