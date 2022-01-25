經典竹節元素配糖果色 GUCCI迷你尺寸新包可愛上市！

新的一年，GUCCI又有新的主打包款誕生，這次創意總監Alessandro Michele以歷史悠久的Bamboo包款為原型，打造出全新的GUCCI Bamboo 1947系列，透過嶄新的時尚視角重現經典風格。

「竹節」一直是GUCCI標誌性的設計元素，關於此元素的由來可回溯至戰後百廢待興的1947年。當時，義大利面臨國內傳統原物料短缺的窘境，品牌創辦人Guccio Gucci先生在富有遠見的佛羅倫斯手工藝匠們的幫助下，決定選用輕質而強韌的竹材製作包款手柄，隨後這個元素就這樣成為淵遠流傳的品牌標誌，Bamboo包款也讓許多時尚傳奇像是黛安娜王妃、英格麗褒曼等人愛不釋手。

此番全新推出的GUCCI Bamboo 1947系列，在尺寸、顏色與皮革方面都有更多的豐富選擇，像是有中型、小型與迷你版，其中迷你版的非常小巧可愛，搭配糖果色也更討喜。除了原色皮革款之外也有鱷魚皮、蟒蛇這類型的珍稀皮革材質，最特別的是每個包款都配有可替換的皮革背帶與織帶條紋背帶，一次滿足典雅俐落和隨性街頭風。