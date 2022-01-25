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經典竹節元素配糖果色 GUCCI迷你尺寸新包可愛上市！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
GUCCI創意總監Alessandro Michele以歷史悠久的Bamboo包款為原型，打造出全新的GUCCI Bamboo 1947系列，透過嶄新的時尚視角重現經典風格。圖／GUCCI提供
GUCCI創意總監Alessandro Michele以歷史悠久的Bamboo包款為原型，打造出全新的GUCCI Bamboo 1947系列，透過嶄新的時尚視角重現經典風格。圖／GUCCI提供

新的一年，GUCCI又有新的主打包款誕生，這次創意總監Alessandro Michele以歷史悠久的Bamboo包款為原型，打造出全新的GUCCI Bamboo 1947系列，透過嶄新的時尚視角重現經典風格。

「竹節」一直是GUCCI標誌性的設計元素，關於此元素的由來可回溯至戰後百廢待興的1947年。當時，義大利面臨國內傳統原物料短缺的窘境，品牌創辦人Guccio Gucci先生在富有遠見的佛羅倫斯手工藝匠們的幫助下，決定選用輕質而強韌的竹材製作包款手柄，隨後這個元素就這樣成為淵遠流傳的品牌標誌，Bamboo包款也讓許多時尚傳奇像是黛安娜王妃、英格麗褒曼等人愛不釋手。

此番全新推出的GUCCI Bamboo 1947系列，在尺寸、顏色與皮革方面都有更多的豐富選擇，像是有中型、小型與迷你版，其中迷你版的非常小巧可愛，搭配糖果色也更討喜。除了原色皮革款之外也有鱷魚皮、蟒蛇這類型的珍稀皮革材質，最特別的是每個包款都配有可替換的皮革背帶與織帶條紋背帶，一次滿足典雅俐落和隨性街頭風。

為慶祝此系列包款上市，GUCCI也特別邀請包括攝影師Maddalena Arcelloni、藝術家Nico Ito在內多位國際創作者協力打造別緻的數位創作計畫，每位創作者都以竹節包為主題進行創作，無論是透過照片、插畫、油畫或短片，都能展示出不同視角下的GUCCI Bamboo 1947魅力。

Cho Gi-Seok作品。圖／GUCCI提供
Cho Gi-Seok作品。圖／GUCCI提供
UCCI Bamboo 1947黑色迷你包，89,900元。圖／GUCCI提供
UCCI Bamboo 1947黑色迷你包，89,900元。圖／GUCCI提供
Samson Bakare作品。圖／GUCCI提供
Samson Bakare作品。圖／GUCCI提供
GUCCI Bamboo 1947亮綠色迷你包，86,200元。圖／GUCCI提供
GUCCI Bamboo 1947亮綠色迷你包，86,200元。圖／GUCCI提供
Lou Escobar作品。圖／GUCCI提供
Lou Escobar作品。圖／GUCCI提供
Everett Glenn作品。圖／GUCCI提供
Everett Glenn作品。圖／GUCCI提供
Nico Ito作品。圖／GUCCI提供
Nico Ito作品。圖／GUCCI提供
Lou Escobar作品。圖／GUCCI提供
Lou Escobar作品。圖／GUCCI提供
Suzanne Saroff作品。圖／GUCCI提供
Suzanne Saroff作品。圖／GUCCI提供
Cho Gi-Seok作品。圖／GUCCI提供
Cho Gi-Seok作品。圖／GUCCI提供
GUCCI Bamboo 1947白色迷你包，86,200元。圖／GUCCI提供
GUCCI Bamboo 1947白色迷你包，86,200元。圖／GUCCI提供
UCCI Bamboo 1947粉藍色迷你包，86,200元。圖／GUCCI提供
UCCI Bamboo 1947粉藍色迷你包，86,200元。圖／GUCCI提供
GUCCI Bamboo 1947粉紅色迷你包，86,200元。圖／GUCCI提供
GUCCI Bamboo 1947粉紅色迷你包，86,200元。圖／GUCCI提供
Theo Liu Xiangyu作品。圖／GUCCI提供
Theo Liu Xiangyu作品。圖／GUCCI提供

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