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泰格豪雅聚焦Aquaracer專業潛水表 有請日本球后跨界推聯名款

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
品牌大使暨日本網球球后大坂直美，詮釋泰格豪雅Aquaracer Professional 300大坂直美限量版腕表。圖／TAG Heuer提供
品牌大使暨日本網球球后大坂直美，詮釋泰格豪雅Aquaracer Professional 300大坂直美限量版腕表。圖／TAG Heuer提供

線上表展「LVMH Watch Week」發表今年第一波的新品，泰格豪雅（TAG Heuer）也在期待之下，曝光了嶄新的Aquaracer Professional 200系列，以及Aquaracer Professional 300大坂直美限量版腕表，讓表迷都意外了。

去年，TAG Heuer從1978年時推出的經典潛水表汲取靈感，讓招牌的Aquaracer系列升級，成為Aquaracer Professional 300腕表，成功引起市場矚目，銷售成績也不俗。因此，當今年再推出新款時，TAG Heuer也從善如流，順應消費者需求，以相同表款為藍本，重新設計出嶄新的Aquaracer Professional 200系列。和前一代相比，這個系列最大的變化就是無論是男、女表款的表徑都略為縮小，使得配戴感更加舒適。而且為了符合運動感，包括了時標與時針、日期顯示窗的外觀都更為俐落。

品牌大使暨日本網球球后大坂直美，詮釋泰格豪雅Aquaracer Professional 300大坂直美限量版腕表。圖／TAG Heuer提供
品牌大使暨日本網球球后大坂直美，詮釋泰格豪雅Aquaracer Professional 300大坂直美限量版腕表。圖／TAG Heuer提供

不僅如此，Aquaracer Professional 200系列腕表，還以經典的12邊形精鋼表圈，取代原先的陶瓷材質，抗壓性與耐用度都提升。另外，原先的橫紋甲板式表盤不變，但40毫米的新自動上鍊機芯款則帶有煙燻漸層效果；雖然配搭了精鋼表鍊，但具備了7毫米伸展空間，能透過簡易的伸縮裝置輕鬆完成長度調節。除了機械機芯之外，品牌還提供了石英機芯、表盤裝飾鑽石時標的女表選擇。

品牌大使暨日本網球球后大坂直美，詮釋泰格豪雅Aquaracer Professional 300大坂直美限量版腕表。圖／TAG Heuer提供
品牌大使暨日本網球球后大坂直美，詮釋泰格豪雅Aquaracer Professional 300大坂直美限量版腕表。圖／TAG Heuer提供

即使，TAG Heuer把首波新品聚焦於Aquaracer Professional 200系列，但今年Aquaracer Professional 300腕表，也沒缺席。邀請了品牌大使也是日本網球球后大坂直美共同合作，把象徵網球場的綠色運用到設計上，推出限量聯名新表。值得一提的是TAG Heuer還運用了淡綠色貫穿整個表盤面，形成波浪形圖案；5分鐘刻度標則採用另一種綠色，八角形的小時時標則由鑽石打造而成。 底蓋還鐫刻了大坂直美的官方圖案，並把上述概念延伸表盒外觀，全球限量250只。

泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，40毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，搭載石英機芯，約 63,900元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，40毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，搭載石英機芯，約 63,900元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，30毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，搭配煙燻效果珍珠貝母表盤與鑽石時標，採用Calibre 9機芯，約10萬7,700元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，30毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，搭配煙燻效果珍珠貝母表盤與鑽石時標，採用Calibre 9機芯，約10萬7,700元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，30毫米表徑，精鋼表殼、表鍊搭配珍珠母貝表盤與鑽石時標、表圈，搭載石英機芯，約15萬1,400元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，30毫米表徑，精鋼表殼、表鍊搭配珍珠母貝表盤與鑽石時標、表圈，搭載石英機芯，約15萬1,400元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，40毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，搭載Caliber 5機芯，約87,500元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，40毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，搭載Caliber 5機芯，約87,500元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，40毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，搭載石英機芯，約 63,900元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，40毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，搭載石英機芯，約 63,900元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，30毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，搭載石英機芯，約60,600元。
泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，30毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，搭載石英機芯，約60,600元。

泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，30毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，搭配煙燻效果珍珠貝母表盤與鑽石時標，採用Calibre 9機芯，約10萬7,700元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，30毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，搭配煙燻效果珍珠貝母表盤與鑽石時標，採用Calibre 9機芯，約10萬7,700元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，40毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，搭載Caliber 5機芯，約87,500元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，40毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，搭載Caliber 5機芯，約87,500元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300大坂直美限量版腕表，精鋼表殼搭配陶瓷表圈、鑽石時標，限量250只，約12萬9,600元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300大坂直美限量版腕表，精鋼表殼搭配陶瓷表圈、鑽石時標，限量250只，約12萬9,600元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，30毫米表徑，精鋼表殼、表鍊搭配珍珠母貝表盤與鑽石時標，搭載石英機芯，約 84,100元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，30毫米表徑，精鋼表殼、表鍊搭配珍珠母貝表盤與鑽石時標，搭載石英機芯，約 84,100元。圖／TAG Heuer提供

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