泰格豪雅聚焦Aquaracer專業潛水表 有請日本球后跨界推聯名款

線上表展「LVMH Watch Week」發表今年第一波的新品，泰格豪雅（TAG Heuer）也在期待之下，曝光了嶄新的Aquaracer Professional 200系列，以及Aquaracer Professional 300大坂直美限量版腕表，讓表迷都意外了。

去年，TAG Heuer從1978年時推出的經典潛水表汲取靈感，讓招牌的Aquaracer系列升級，成為Aquaracer Professional 300腕表，成功引起市場矚目，銷售成績也不俗。因此，當今年再推出新款時，TAG Heuer也從善如流，順應消費者需求，以相同表款為藍本，重新設計出嶄新的Aquaracer Professional 200系列。和前一代相比，這個系列最大的變化就是無論是男、女表款的表徑都略為縮小，使得配戴感更加舒適。而且為了符合運動感，包括了時標與時針、日期顯示窗的外觀都更為俐落。

品牌大使暨日本網球球后大坂直美，詮釋泰格豪雅Aquaracer Professional 300大坂直美限量版腕表。圖／TAG Heuer提供

不僅如此，Aquaracer Professional 200系列腕表，還以經典的12邊形精鋼表圈，取代原先的陶瓷材質，抗壓性與耐用度都提升。另外，原先的橫紋甲板式表盤不變，但40毫米的新自動上鍊機芯款則帶有煙燻漸層效果；雖然配搭了精鋼表鍊，但具備了7毫米伸展空間，能透過簡易的伸縮裝置輕鬆完成長度調節。除了機械機芯之外，品牌還提供了石英機芯、表盤裝飾鑽石時標的女表選擇。

品牌大使暨日本網球球后大坂直美，詮釋泰格豪雅Aquaracer Professional 300大坂直美限量版腕表。圖／TAG Heuer提供

即使，TAG Heuer把首波新品聚焦於Aquaracer Professional 200系列，但今年Aquaracer Professional 300腕表，也沒缺席。邀請了品牌大使也是日本網球球后大坂直美共同合作，把象徵網球場的綠色運用到設計上，推出限量聯名新表。值得一提的是TAG Heuer還運用了淡綠色貫穿整個表盤面，形成波浪形圖案；5分鐘刻度標則採用另一種綠色，八角形的小時時標則由鑽石打造而成。 底蓋還鐫刻了大坂直美的官方圖案，並把上述概念延伸表盒外觀，全球限量250只。

泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，40毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，搭載石英機芯，約 63,900元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，30毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，搭配煙燻效果珍珠貝母表盤與鑽石時標，採用Calibre 9機芯，約10萬7,700元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，30毫米表徑，精鋼表殼、表鍊搭配珍珠母貝表盤與鑽石時標、表圈，搭載石英機芯，約15萬1,400元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，40毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，搭載Caliber 5機芯，約87,500元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，40毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，搭載石英機芯，約 63,900元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，30毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，搭載石英機芯，約60,600元。

泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，30毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，搭配煙燻效果珍珠貝母表盤與鑽石時標，採用Calibre 9機芯，約10萬7,700元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 200系列腕表，40毫米表徑，精鋼表殼、表鍊，搭載Caliber 5機芯，約87,500元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300大坂直美限量版腕表，精鋼表殼搭配陶瓷表圈、鑽石時標，限量250只，約12萬9,600元。圖／TAG Heuer提供