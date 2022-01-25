台日友好！ 臺虎精釀推UNIQLO聯名酒「虎Cares」太吸睛

中國傳統虎年即將在下周一登場，臺虎精釀特別與日本平價服裝指標品牌UNIQLO合作，融合雙方品牌名稱「虎」與「U」，發展出「虎Cares U」主題，打造出全球首款UNIQLO聯名酒款，更有UTme!系列商品，以金、紅、白三色為主視覺，並採期間限定生產。

由於臺虎精釀（TAIHU）與UNIQLO的品牌名稱都有英文U字母，U也是你（You）的諧音，加上虎年主題，因此跨界變形成「虎Cares U」主題。聯名酒款選用臺虎9.99系列的「長島冰啤」為風味，但瓶裝換上了紅、白棋盤格，令人聯想到在日本祭典、傳統活動中工作人員的服裝裝飾元素，而金、紅、白的交替使用，更營造了喜氣、幸運、高級的質感聯想，五款瓶身上再分別藏入「虎」、「年」、「行」、「大」、「運」各一字吉祥話，考驗眼力、也添增了過年時的玩趣。

本次臺虎與UNIQLO合作的「長島冰啤UNIQLO聯名酒款」，單罐裝500ml，建議售價99元起，已從即日起在全臺7-Eleven、全家、家樂福、City’super、微風超市的微風南山與微風復興店、誠品知味市集、黑虎宅速配陸續上市，「UTme!」則於UNIQLO台北旗艦店、ATT 4 FUN信義店、西門店三間實體門市同步開賣。