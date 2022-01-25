聽新聞
test
0:00 / 0:00
台日友好！ 臺虎精釀推UNIQLO聯名酒「虎Cares」太吸睛
中國傳統虎年即將在下周一登場，臺虎精釀特別與日本平價服裝指標品牌UNIQLO合作，融合雙方品牌名稱「虎」與「U」，發展出「虎Cares U」主題，打造出全球首款UNIQLO聯名酒款，更有UTme!系列商品，以金、紅、白三色為主視覺，並採期間限定生產。
由於臺虎精釀（TAIHU）與UNIQLO的品牌名稱都有英文U字母，U也是你（You）的諧音，加上虎年主題，因此跨界變形成「虎Cares U」主題。聯名酒款選用臺虎9.99系列的「長島冰啤」為風味，但瓶裝換上了紅、白棋盤格，令人聯想到在日本祭典、傳統活動中工作人員的服裝裝飾元素，而金、紅、白的交替使用，更營造了喜氣、幸運、高級的質感聯想，五款瓶身上再分別藏入「虎」、「年」、「行」、「大」、「運」各一字吉祥話，考驗眼力、也添增了過年時的玩趣。
本次臺虎與UNIQLO合作的「長島冰啤UNIQLO聯名酒款」，單罐裝500ml，建議售價99元起，已從即日起在全臺7-Eleven、全家、家樂福、City’super、微風超市的微風南山與微風復興店、誠品知味市集、黑虎宅速配陸續上市，「UTme!」則於UNIQLO台北旗艦店、ATT 4 FUN信義店、西門店三間實體門市同步開賣。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言