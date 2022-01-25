全球第二！台東連兩年入榜「全球最好客目的地」

儘管無法出國，但疫情不可能澆熄旅人們探索世界、再次踏上旅程的渴望！數位旅遊平台Booking.com根據超過2.32億則旅客的真實評語，公布第十屆2022年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards），其中，台灣勇奪7,350個獎項，值得關注的是，2022年「全球最好客目的地」排名榜單中，台東連續兩年入榜，成為全球第二名的目的地，僅次於坐落於阿爾卑斯山腳下的斯洛維尼亞上卡尼奧拉區。

Booking.com 2022年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards），是Booking.com針對達到評選指標的業者單位所頒發的獎項，按照得獎者及住宿總數比例，另外公布出2022 年「全球最好客目的地」排行榜，其中第一名由阿爾卑斯山腳下的斯洛維尼亞上卡尼奧拉區奪下，緊接著是挾帶著連兩年入榜氣勢的台東縣攻佔第二名，其餘三至五名則依序為澳洲塔斯馬尼亞州、奧地利布根蘭邦與島國塞席爾。

若以城市劃分，「全球最好客城市」榜單則由具有岩壁石窟建築奇觀的義大利馬泰拉拿下全球第一名，緊接著為斯洛維尼亞的布萊德，以及廣受旅人喜愛的台東市再度登榜！顯見台東的熱情好客魅力，成為台灣之光攻佔排行榜。

若旅人想造訪台東體驗熱情好客的魅力，Booking.com推薦位於台東的高分住宿「桀立民宿」、「台東ohana的天空青年旅館」、「台東都蘭旅行蟲青年旅館」和「石一方」。不僅服務貼心，設備整潔舒適，更因民宿主人和老闆親切友善的互動而受到旅客大力稱讚。

本屆「旅客評分卓越獎」中，「民宿」以3,625 間獲獎的好成績，蟬聯台灣獲獎數最多的住宿類型寶座。而在全球則由「公寓」連五年奪得獲獎數最多的住宿類型，其次則是「飯店」，再來則是「度假屋」、「家庭旅館」和「B&B」。

深入研究台灣獲獎的7,350間住宿時發現，這些住宿在員工素質（9.0）、清潔程度（8.9）及住宿地點（8.8）項目獲得的平均分數最高。