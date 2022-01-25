炸牛排、三寶麵買1送1！ 杏子、段純貞4品牌開工享優惠

在長達9天的新年連假過後，又是上班族返回職場工作的日子。為了替上班族在春節後振奮精神，王座餐飲集團集結旗下的銀座杏子日式豬排、京都勝牛、大阪王將、段純貞牛肉片等4個品牌，自2月7日至2月10日期間，推出一系列「買1送1」開工優惠，包括炸牛排、炸豬排、牛肉麵等指定招牌餐點，均可享買1送1優惠，每日每店限量10組。

主打日式豬排的「銀座杏子日式豬排」，在今年推出全新「烏魚子熟成里肌豬排」，將烏魚子包裹在里肌豬排中，為豬排帶來濃郁的鹹香風味，每套460元，活動期間可享買1送1優惠。來自京都的「京都勝牛」，則是推出「京都勝牛三味」買1送1的優惠，一次就能享受到炸翼板、厚切菲力與薄片醬味牛的滋味，原價每套480元。