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炸牛排、三寶麵買1送1！ 杏子、段純貞4品牌開工享優惠

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
大阪王將推出「鹽麴腰內定食」買1送1優惠，每套原價320元。圖／王座餐飲提供
大阪王將推出「鹽麴腰內定食」買1送1優惠，每套原價320元。圖／王座餐飲提供

在長達9天的新年連假過後，又是上班族返回職場工作的日子。為了替上班族在春節後振奮精神，王座餐飲集團集結旗下的銀座杏子日式豬排、京都勝牛、大阪王將、段純貞牛肉片等4個品牌，自2月7日至2月10日期間，推出一系列「買1送1」開工優惠，包括炸牛排、炸豬排、牛肉麵等指定招牌餐點，均可享買1送1優惠，每日每店限量10組。

主打日式豬排的「銀座杏子日式豬排」，在今年推出全新「烏魚子熟成里肌豬排」，將烏魚子包裹在里肌豬排中，為豬排帶來濃郁的鹹香風味，每套460元，活動期間可享買1送1優惠。來自京都的「京都勝牛」，則是推出「京都勝牛三味」買1送1的優惠，一次就能享受到炸翼板、厚切菲力與薄片醬味牛的滋味，原價每套480元。

「大阪王將」則是推出「鹽麴腰內定食」買1送1優惠，品嚐得到腰內豬肉經鹽麴醃漬後的甘醇滋味，每套原價320元。至於「段純貞」也提供招牌的「紅燒三寶麵」買1送1優惠，讓民眾享受牛腱心、牛肚、牛筋搭配的層次口感，原價每份210元。

段純貞招牌的「紅燒三寶麵」可享買1送1優惠，原價每份210元。圖／王座餐飲提供
段純貞招牌的「紅燒三寶麵」可享買1送1優惠，原價每份210元。圖／王座餐飲提供
「京都勝牛」推出「京都勝牛三味」買1送1的優惠。圖／王座餐飲提供
「京都勝牛」推出「京都勝牛三味」買1送1的優惠。圖／王座餐飲提供
銀座杏子日式豬排「烏魚子熟成里肌豬排」，每套460元，活動期間可享買1送1優惠。圖／王座餐飲提供
銀座杏子日式豬排「烏魚子熟成里肌豬排」，每套460元，活動期間可享買1送1優惠。圖／王座餐飲提供

上班族 春節 連假

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