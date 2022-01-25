聽新聞
test
0:00 / 0:00
炸牛排、三寶麵買1送1！ 杏子、段純貞4品牌開工享優惠
在長達9天的新年連假過後，又是上班族返回職場工作的日子。為了替上班族在春節後振奮精神，王座餐飲集團集結旗下的銀座杏子日式豬排、京都勝牛、大阪王將、段純貞牛肉片等4個品牌，自2月7日至2月10日期間，推出一系列「買1送1」開工優惠，包括炸牛排、炸豬排、牛肉麵等指定招牌餐點，均可享買1送1優惠，每日每店限量10組。
主打日式豬排的「銀座杏子日式豬排」，在今年推出全新「烏魚子熟成里肌豬排」，將烏魚子包裹在里肌豬排中，為豬排帶來濃郁的鹹香風味，每套460元，活動期間可享買1送1優惠。來自京都的「京都勝牛」，則是推出「京都勝牛三味」買1送1的優惠，一次就能享受到炸翼板、厚切菲力與薄片醬味牛的滋味，原價每套480元。
「大阪王將」則是推出「鹽麴腰內定食」買1送1優惠，品嚐得到腰內豬肉經鹽麴醃漬後的甘醇滋味，每套原價320元。至於「段純貞」也提供招牌的「紅燒三寶麵」買1送1優惠，讓民眾享受牛腱心、牛肚、牛筋搭配的層次口感，原價每份210元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言