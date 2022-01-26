LINE TV數位劇場虎年獻禮 過年限時免費觀看再延長
LINE TV數位劇場成立至今已將近兩個年頭，累積超過百部藝文表演節目，即使無法到劇場欣賞，仍能在家觀看喜愛的表演，跨足不同國家與眾多題材，滿足不同喜好的台灣觀眾，去年過年期間推出限時免費觀看活動反應熱烈，今年好評再加碼，活動於一月廿九日起開跑。
去年首次推出為期三天的「限時免費觀看」活動，精選三部好劇讓過年期間無法出遠門的觀眾線上免費觀看，受到熱烈回響，於是今年過年好康加碼，限時免費觀看期間由三天延長到五天，片單更增加到四部，一月廿九日起有訴說與初戀情人巧遇重逢的故事－C Musical「焢肉遇見你」、以長坂坡的歷史背景來表現－栢優座「大年初一前晚的那頓飯」、冬天最溫暖的超強喜劇－天作之合劇場「寂寞瑪奇朵」，一月三十一日除夕當日加入故事工廠「小兒子」，本次收錄的限時免費觀看片單都是數位劇場今年點閱最受歡迎的好戲，適合闔家觀賞，無論是否加入數位劇場的訂閱行列，都歡迎於過年期間前往觀看。
LINE TV數位劇場二O二二年「虎虎生風－限時免費觀看」活動於一月廿九日起至二月二日止，歡迎前往觀看。除了過年活動，數位劇場匯集九大類型的劇集，包含愛情、親情、兒童親子、歷史故事、舞蹈、奇幻題材、同性議題、古典樂及文化紀實，歡迎有興趣的觀眾前往訂閱。
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