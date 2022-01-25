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22幅刺繡作品點綴秀場 DIOR高訂系列探討卓越工藝

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
藝術家Manu Parekh與Manu Parekh的藝術創作幻化為裝飾秀場牆面的大幅鮮明刺繡作品，與DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri本季探討的主軸相呼應。圖／DIOR提供
藝術家Manu Parekh與Manu Parekh的藝術創作幻化為裝飾秀場牆面的大幅鮮明刺繡作品，與DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri本季探討的主軸相呼應。圖／DIOR提供

時尚品牌DIOR昨晚發表了2022春夏季高級訂製系列，地點選在品牌非常熟悉的巴黎羅丹美術館，並委託來自印度孟買的Chanakya工藝學校打造場景。在Karishma Swali指導下，藝術家Manu Parekh與Manu Parekh的藝術創作幻化為裝飾秀場牆面的大幅鮮明刺繡作品，與DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri本季探討的主軸相呼應。

Maria Grazia Chiuri在這次的設計中，主要透過刺繡角度彰顯高級訂製工坊的卓越工藝（savoir-faire），它與創作人的靈感、人文思想（savoir-être）取得平衡，而穿著最終作品的身體變成特殊載體，榮耀了人類與手工藝品間的微妙關係，除去藝術與工藝間的界線。刺繡也跳脫原本裝飾性的點綴特質，賦予面料結構與建築紋理。於是在本季作品中我們看到了許多刺繡緊身褲、刺繡網紗禮服等，給予了造型更細膩精緻的細節魅力。另外，一系列吻合身形的象牙白色調簡潔線條布料，則是散發純粹的優雅，以經典的Bar Jacket搭配柔軟寬褲、寶石領口短裙套裝、格紋斗篷、網布拼接禮服等等呈現出女神般的look。

這場大秀也吸引了許多名人到場，包含搞怪超模Cara Delevingne、女星Rosamund Pike、KOL Chiara Ferragni等人，都穿上DIOR服飾現身。而在發表會結束後，秀場將對外開放至1月20日，讓時尚迷們也可以近距離欣賞到秀上22幅刺繡藝術作品。

Chiara Ferragni。圖／DIOR提供
Chiara Ferragni。圖／DIOR提供
藝術家Manu Parekh與Manu Parekh的藝術創作幻化為裝飾秀場牆面的大幅鮮明刺繡作品，與DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri本季探討的主軸相呼應。圖／DIOR提供
藝術家Manu Parekh與Manu Parekh的藝術創作幻化為裝飾秀場牆面的大幅鮮明刺繡作品，與DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri本季探討的主軸相呼應。圖／DIOR提供
DIOR發表了2022春夏季高級訂製系列。圖／DIOR提供
DIOR發表了2022春夏季高級訂製系列。圖／DIOR提供
DIOR發表了2022春夏季高級訂製系列。圖／DIOR提供
DIOR發表了2022春夏季高級訂製系列。圖／DIOR提供
Maria Grazia Chiuri在這次的設計中，主要透過刺繡角度彰顯高級訂製工坊的卓越工藝。圖／DIOR提供
Maria Grazia Chiuri在這次的設計中，主要透過刺繡角度彰顯高級訂製工坊的卓越工藝。圖／DIOR提供
藝術家Manu Parekh與Manu Parekh的藝術創作幻化為裝飾秀場牆面的大幅鮮明刺繡作品，與DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri本季探討的主軸相呼應。圖／DIOR提供
藝術家Manu Parekh與Manu Parekh的藝術創作幻化為裝飾秀場牆面的大幅鮮明刺繡作品，與DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri本季探討的主軸相呼應。圖／DIOR提供
DIOR發表了2022春夏季高級訂製系列。圖／DIOR提供
DIOR發表了2022春夏季高級訂製系列。圖／DIOR提供
Cara Delevingne。圖／DIOR提供
Cara Delevingne。圖／DIOR提供
DIOR發表了2022春夏季高級訂製系列。圖／DIOR提供
DIOR發表了2022春夏季高級訂製系列。圖／DIOR提供
DIOR發表了2022春夏季高級訂製系列。圖／DIOR提供
DIOR發表了2022春夏季高級訂製系列。圖／DIOR提供
Rosamund Pike。圖／DIOR提供
Rosamund Pike。圖／DIOR提供
DIOR發表了2022春夏季高級訂製系列。圖／DIOR提供
DIOR發表了2022春夏季高級訂製系列。圖／DIOR提供

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