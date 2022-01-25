22幅刺繡作品點綴秀場 DIOR高訂系列探討卓越工藝

時尚品牌DIOR昨晚發表了2022春夏季高級訂製系列，地點選在品牌非常熟悉的巴黎羅丹美術館，並委託來自印度孟買的Chanakya工藝學校打造場景。在Karishma Swali指導下，藝術家Manu Parekh與Manu Parekh的藝術創作幻化為裝飾秀場牆面的大幅鮮明刺繡作品，與DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri本季探討的主軸相呼應。

Maria Grazia Chiuri在這次的設計中，主要透過刺繡角度彰顯高級訂製工坊的卓越工藝（savoir-faire），它與創作人的靈感、人文思想（savoir-être）取得平衡，而穿著最終作品的身體變成特殊載體，榮耀了人類與手工藝品間的微妙關係，除去藝術與工藝間的界線。刺繡也跳脫原本裝飾性的點綴特質，賦予面料結構與建築紋理。於是在本季作品中我們看到了許多刺繡緊身褲、刺繡網紗禮服等，給予了造型更細膩精緻的細節魅力。另外，一系列吻合身形的象牙白色調簡潔線條布料，則是散發純粹的優雅，以經典的Bar Jacket搭配柔軟寬褲、寶石領口短裙套裝、格紋斗篷、網布拼接禮服等等呈現出女神般的look。