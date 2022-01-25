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網友敲碗成功！親民版King Seiko復刻表誕生

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
今年Seiko首波曝光的新表之一，便是將King Seiko在定位上，比照Prospex、Presage等系列。圖／Seiko提供
今年Seiko首波曝光的新表之一，便是將King Seiko在定位上，比照Prospex、Presage等系列。圖／Seiko提供

在2021年1月時，Seiko為了紀念創立品牌140周年，所以復刻了1965年當時推出被暱稱為「KSK」的第二代King Seiko表款。由於這是King Seiko停產近半世紀後，再度由Seiko復興，因此格外引起矚目。全球限量3000只，台灣市場亦只分配不到百只，因此即使要價破10萬元，仍舊很搶手。

然而，對於藏家或粉絲而言，King Seiko雖然當年也是Seiko旗下的高階品牌，但與目前正熱門的Grand Seiko相比，難免會有「既生瑜、何生亮」的既視感。所以，即使去年推出的King Seiko KSK復刻款腕表，獲得好評，可是就集團發展策略來看，會排擠了原本的Grand Seiko消費者。因此，在今年Seiko首波曝光的新表之一，便是將King Seiko在定位上，比照Prospex、Presage等系列。既保留了備受喜愛的懷舊元素，同時又能將價格變得更親民，成為另一中高價位的明星商品。

而且，全新的King Seiko系列，仍舊是以King Seiko KSK腕表來復刻，包括了箱型藍寶石水晶鏡面、平面構成的表耳和12點鐘方向的時標造型，種種為玩家津津樂道的細節，都重現了。而且Seiko還在表款正面以及側面以髮絲紋搭配上拋光的斜面，更加突顯出表殼的立體感造型。為了符合經典雋永的外觀特色，與之搭配的是七排鍊節的復古鍊帶，並採用6R31自動上鍊機械機芯，帶來長達70小時的動力儲存效能且具有100米防水性能，重點是訂價5萬元有找。

表冠刻有新版的King Seiko標誌。圖／Seiko提供
表冠刻有新版的King Seiko標誌。圖／Seiko提供

Seiko King Seiko系列SPB285J1腕表，精鋼表殼、表鍊，49,000元。圖／Seiko提供
Seiko King Seiko系列SPB285J1腕表，精鋼表殼、表鍊，49,000元。圖／Seiko提供

新版King Seiko表款融合了1965年「KSK」經典造型與現代化風格。圖／Seiko提供
新版King Seiko表款融合了1965年「KSK」經典造型與現代化風格。圖／Seiko提供

Seiko King Seiko系列SPB287J1腕表，精鋼表殼、表鍊，49,000元。圖／Seiko提供
Seiko King Seiko系列SPB287J1腕表，精鋼表殼、表鍊，49,000元。圖／Seiko提供

Seiko King Seiko系列SPB283J1腕表，精鋼表殼、表鍊，49,000元。圖／Seiko提供
Seiko King Seiko系列SPB283J1腕表，精鋼表殼、表鍊，49,000元。圖／Seiko提供

Seiko King Seiko系列SPB281J1腕表，精鋼表殼、表鍊，49,000元。圖／Seiko提供
Seiko King Seiko系列SPB281J1腕表，精鋼表殼、表鍊，49,000元。圖／Seiko提供

Seiko King Seiko系列SPB279J1腕表，精鋼表殼、表鍊，49,000元。圖／Seiko提供
Seiko King Seiko系列SPB279J1腕表，精鋼表殼、表鍊，49,000元。圖／Seiko提供

底蓋上刻有新版的King Seiko標誌，使表款整體設計更為簡潔洗鍊。圖／Seiko提供
底蓋上刻有新版的King Seiko標誌，使表款整體設計更為簡潔洗鍊。圖／Seiko提供

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