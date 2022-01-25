網友敲碗成功！親民版King Seiko復刻表誕生

在2021年1月時，Seiko為了紀念創立品牌140周年，所以復刻了1965年當時推出被暱稱為「KSK」的第二代King Seiko表款。由於這是King Seiko停產近半世紀後，再度由Seiko復興，因此格外引起矚目。全球限量3000只，台灣市場亦只分配不到百只，因此即使要價破10萬元，仍舊很搶手。

然而，對於藏家或粉絲而言，King Seiko雖然當年也是Seiko旗下的高階品牌，但與目前正熱門的Grand Seiko相比，難免會有「既生瑜、何生亮」的既視感。所以，即使去年推出的King Seiko KSK復刻款腕表，獲得好評，可是就集團發展策略來看，會排擠了原本的Grand Seiko消費者。因此，在今年Seiko首波曝光的新表之一，便是將King Seiko在定位上，比照Prospex、Presage等系列。既保留了備受喜愛的懷舊元素，同時又能將價格變得更親民，成為另一中高價位的明星商品。

而且，全新的King Seiko系列，仍舊是以King Seiko KSK腕表來復刻，包括了箱型藍寶石水晶鏡面、平面構成的表耳和12點鐘方向的時標造型，種種為玩家津津樂道的細節，都重現了。而且Seiko還在表款正面以及側面以髮絲紋搭配上拋光的斜面，更加突顯出表殼的立體感造型。為了符合經典雋永的外觀特色，與之搭配的是七排鍊節的復古鍊帶，並採用6R31自動上鍊機械機芯，帶來長達70小時的動力儲存效能且具有100米防水性能，重點是訂價5萬元有找。

表冠刻有新版的King Seiko標誌。圖／Seiko提供

Seiko King Seiko系列SPB285J1腕表，精鋼表殼、表鍊，49,000元。圖／Seiko提供

新版King Seiko表款融合了1965年「KSK」經典造型與現代化風格。圖／Seiko提供

Seiko King Seiko系列SPB287J1腕表，精鋼表殼、表鍊，49,000元。圖／Seiko提供

Seiko King Seiko系列SPB283J1腕表，精鋼表殼、表鍊，49,000元。圖／Seiko提供

Seiko King Seiko系列SPB281J1腕表，精鋼表殼、表鍊，49,000元。圖／Seiko提供

Seiko King Seiko系列SPB279J1腕表，精鋼表殼、表鍊，49,000元。圖／Seiko提供