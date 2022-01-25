德誼數位新春開運福袋門市、App同步開賣 最大獎抽蘋果6款新品大全配

新年新氣象，德誼數位Data Express宣布推出全新會員App，祭出分級福利優惠，會員除享有各式折價券與專屬服務外，另結合遠傳心生活與遠傳幣累點機制，消費者購買指定主打商品並上網登錄即可獲得遠傳幣，兌換各式食衣住行育樂的好康，提供消費者更多優惠與完善服務。此外，德誼數位將在1月27日於全台門市及遠傳心生活App同步開賣「福虎生風開運福袋」限量1,600組，每組售價999元，內容包含豐富的商品組合、優惠抵用券與抽獎刮刮卡，還可再抽總價值88,190元的蘋果系列商品大全配，有機會一次入手全系列新品。

德誼數位全新會員App結合分級福利制度，消費者於官網或下載App成功註冊會員後，即可獲得100元配件購物金入會禮，並立即享有一般會員福利，1年累積消費10,000～59,999元為即可成為金牌會員；消費60,000～119,999元為白金會員；消費120,000元以上為黑卡會員，可享有不同倍數的會員贈點，以及會員好禮、新品預約、專屬課程及維修與原廠健檢等優惠與服務，累積消費越高福利也越多。且只要年度消費已達跳級條件，次月即可立即升等且新等級有效年限為1年。

另外，會員於全台門市購買iPhone、iPad、MacBook與Watch系列商品，上網登錄即贈遠傳幣點數，每週限量250位；1塊遠傳幣等同於1元新台幣，可於遠傳心生活或friDay購物使用，回饋更有感。

每年推出都被迅速搶購一空的新年福袋，德誼數位今年再祭出雙倍價值的新春開運福袋，999元的福袋內容保證超過2,000元，有機會獲得包含AirTag、智慧插座、行動電源等多項好禮，更隨機附贈限量迪士尼的新年版商品，隨袋亦有的「金虎年好友分享優惠券」，與人人有獎、即刮即中的「福虎生風開運刮刮卡」，最大獎有Apple Watch SE、AirPods （第3代）與HomePod mini等超值好禮。