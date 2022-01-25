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走春新攻略！豚積幸福、福鹿雙全 再抽「真鑽手鍊」
農曆新年將至，西洋情人節也緊接來到，宜蘭人氣生態園區「斑比山丘」推薦療癒系走春祈福行程，1/24至2/11到園區與水豚互動同樂「豚」積幸福，參拜「情鹿大師」求愛情運勢籤詩，完成「虎哩轉好運」挑戰還可抽好禮。
此外，斑比山丘與日本首席婚鑽戒品牌「銀座白石」攜手推出情人節活動「愛的鹿上遇見閃耀的你」，2/7至3/14於全台銀座白石專櫃下訂結婚對戒或訂婚鑽戒，即贈限量斑比山丘雙人套票組；至斑比山丘完成拍照打卡任務，有機會抽中「銀座白石日本訂製真鑽手鍊」；憑門票票根至銀座白石消費可再享折抵優惠。
斑比山丘去年底公開的動物新朋友「水豚君」，旅客不僅能與牠們近距離互動，還能拿牧草餵食，新年走春也可以摸摸水豚、「豚」積幸福。園區還有另一亮點「情鹿籤詩」活動，拿心型紅蘿蔔與「情鹿大師」互動，依據咬走紅蘿蔔的小鹿名字，搭配自己生日換算成的生命靈數，即可求取專屬愛情籤詩。
斑比山丘今年新春也響應地方創生券第二波加碼活動，2/1起至4/30期間持創生券至園區購票、消費，享最高6,000元的現金回饋。
此外，歡慶農曆新年到來，園區舉辦「虎哩轉好運」答題抽獎活動，1/24至2/11加入斑比山丘LINE@官方帳號參加挑戰，成功答對各道問題關卡，就能獲得轉盤抽獎機會，可抽得斑比紅包袋、斑比山丘X乖乖聯名玉米脆果及斑比山丘文創紀念品等獎項。
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