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達美樂「大小披薩」通通買1送1！ 外送免運費、免低消

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
達美樂推出「大、小披薩買1送1」的外帶方案。圖／達美樂提供
達美樂推出「大、小披薩買1送1」的外帶方案。圖／達美樂提供

面對台灣疫情升溫，為了讓消費者能夠安心在家與親友過年，連鎖披薩「達美樂」自即日起於全台門市推出「大、小披薩外帶買1送1」的優惠，藉由小披薩的優惠，讓小家庭也能夠輕鬆享受優惠。

過去達美樂多推出外帶大披薩買1送1的優惠，但隨著時代轉變以及民眾需求，因此本次同步推出「小比薩買1送1」的優惠，更符合小家庭或小型聚會的用餐情況。除了外帶優惠升級之外，達美樂也持續推出全台門市0元外送免低消的優惠，沒有消費金額門檻限制，也無須外送費用，有助於民眾在家用餐。

除此之外，達美樂還每日推出「3個大披薩799元」的優惠方案，另外針對農曆假期期間，也會持續每日提供服務，讓消費者在新年假期可以輕鬆享受披薩。（除夕當日營業時間至19:00）

達美樂 疫情 除夕

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