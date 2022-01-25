立陶宛蘭姆酒來台為何貴4倍？台酒回應了

針對近日紛紛擾擾的立陶宛蘭姆酒事件，台酒公司今(25日)表示，台酒為國營事業，身負國稅重任，生產及販售的產品，絕對可以放心，產品訂價絕對禁得起外界檢視，民眾可以安心；價格因素，則包括酒稅、航運及海關人工成本，以及中文繁體標籤、包裝等。

台酒表示，台酒購入立陶宛蘭姆酒，主因是該批酒受到台灣在立陶宛成就第一個以「台灣」為名的辦事處，引起中國大陸對立國貿易商品的刁難，致使海上漂流，不得入中國之門，台灣因此購入，終結該批酒在海上漂流108天的命運，此事引起國際關注。陸媒《觀察者網》在大陸電商平臺上指同樣的規格酒品的售價僅為31元人民幣，發表後不久，國內部份媒體隨之引用，造成爭議。

針對立陶宛深蘭姆酒定價，台酒表示，立陶宛蘭姆酒，歐洲售價700ml折合新台幣667元，新加坡同樣的量折合新台幣為720元、香港500ml折合新台幣為740元，台酒購入700ml賣新台幣600元，國營事業的訂價絕對經得起檢視，請民眾安心。

台酒表示，每瓶蘭姆酒光酒稅就要65.6元，更何況售價要反映幾個成本在內，包括中國大陸寧波至基隆的航運成本、海關人工成本，立陶宛的深蘭姆酒是裸瓶，必須重新製作中文繁體標籤，同時要另外設計盒子和紙袋等，這些都是必須人工逐一包裝的。

台酒表示，這批立陶宛深蘭姆酒，外包裝特別設計台灣及立陶宛兩國國旗，象徵兩國人民的情誼，希望可以以此促進兩國酒類相關產品的往來。

台酒強調，自22日立陶宛蘭姆酒抵達台酒桃園酒廠卸貨碼頭以來，台酒加派人力包裝趕工，預計26日完成6,000瓶，配送到各通路，轄下12個觀光酒廠展售中心，預計大年初一（2月1日）上午9:30統一開賣。另外，也有部份給酒專通路；同時全家便利商店也預計1月底透過Famiport機台預購，或於北部近25家店酒品貨架購入。

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】