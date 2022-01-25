王定宇介紹「台南必吃年菜」 湧言會成員各推特色佳餚

疫情升溫政府要求民眾別群聚，春節許多民眾不到餐廳改在家圍爐；民進黨立委王定宇今天開記者會推薦「所有台南人必吃台南經典年菜」：展出「砂鍋魚頭」、「紅蟳米糕」、「靚醬芹香爆水波龍」、「紅燒八寶魚翅羹」、「虱目魚五柳枝」、「筍乾元蹄」這幾道涵蓋新營、曾文、永康、歸仁及海線、舊府城特色台南美食給民眾參考，也用這種特別的方式來推薦湧言會各選區市議員參選人。

王定宇在開張不久的「徠‧歸仁」飯店介紹這6道台南特色年菜。王定宇率先推薦歸仁餐廳主廚陳昕岳先的招牌菜「靚醬芹香爆水波龍」；他說，歸仁所在的南關線辦桌產業遠近馳名，人稱「總舖師的故鄉」，值得推薦。台南是美食之都，包括這些特色菜「全國最好吃的東西都在這裡」。

湧言會台南市議員參選人也陸續推薦另5道特色代表的經典料理：大新營區張豪澤推砂鍋魚頭、大北門陳俊安虱目魚五柳枝、曾文李開通筍乾元蹄、永康陳世霖紅燒八寶魚翅羹，舊府城北、中西區林建南紅蟳米糕等，說明年菜的緣由與在地含義。

張豪澤説，大新營有許多埤塘，農業時代每逢過年，鄕親把捕撈上岸肥美的大頭鰱，製成砂鍋魚頭，搭配的佐菜雖質樸無華，但吃的是一種懷舊，一種對農業社會時代的緬懷。

陳俊安推虱目魚五㧕技。他説，五柳枝是昔時測試總舖師功力的一道佳餚，這道菜虱目魚純野生來自海洋，五項配菜遵古地道，期待過年時市民能品味來自漁村的台南真正海味。