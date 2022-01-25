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市府廣場變馬賽克牆 東北亞首間樂高未來概念店開幕！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
全台首座馬賽克快照機，讓每個人都可以訂製自己專屬的樂高頭像盒組。圖／喜事集團提供
全台首座馬賽克快照機，讓每個人都可以訂製自己專屬的樂高頭像盒組。圖／喜事集團提供

大人小孩都熱愛的樂高，最近又在台灣開設了全新店鋪。這次授權營運商喜事集團特別在農曆年前選在新北市板橋大遠百打造與國際同步享有全新零售型態的「未來概念店」，不只販售齊全的品項，更首先設置樂高全新設備，包含趣味放大鏡、新品首映區等，還有全台首座馬賽克快照機，讓每個人都可以訂製自己專屬的樂高頭像盒組，帶來超有趣的全新體驗。

進駐板橋大遠百的新店不只是全台首間，也是是東北亞首間樂高未來概念店。整體裝潢延續品牌鮮黃色明亮風格，最獨特的細節就是使用樂高所打造的「馬賽克光牆」。仔細看這道牆圖案令人感到非常熟悉，原來這是樂高認證大師黃彥智以56000顆拼砌組成的新北市府廣場馬賽克光牆，結合在地人習慣的生活圈地標景色點綴出親切感十足的裝飾，格外討喜。

此外，店內還提供多感體驗主題規劃，像是提供最新樂高商品特色與優惠活動快訊的「主題電影院」、讓大家可以360度欣賞主打樂高合組魅力的「新品首映區」、展示近距離細節的「趣味放大鏡」、可以自選積木和人偶的「客製化自造坊」，以及打造專屬個人頭像樂高盒組的「馬賽克快照機」（即拍即拿），都讓消費者可以在此感受到多樣化的樂趣。

喜事集團執行長宋文表示：「喜事集團多年來持續投入與國際接軌和在地化經營，2022喜迎金虎年前選擇在新北市板橋開設樂高®授權專賣店以全球最新形態的未來概念店與國際接軌，以一顆顆的樂高積木連結在地，提升樂高迷與國際同步新生活體驗。」

為歡慶樂高未來概念店盛大開幕，品牌也特別提供開幕限定好禮與熱門話題盒組。消費滿1,200元即可獲得「虎年紅包春聯組」，滿2,800元可獲得「虎年限定積木組」，3,500元則送LEGO LAPTOP BAG，達6,000元則可獲得「40528樂高商店」。

單筆消費滿2,800元贈送虎年限定積木組。圖／喜事集團提供
單筆消費滿2,800元贈送虎年限定積木組。圖／喜事集團提供
喜事集團特別在農曆年前選在新北市板橋大遠百打造與國際同步享有全新零售型態的樂高「未來概念店」。圖／喜事集團提供
喜事集團特別在農曆年前選在新北市板橋大遠百打造與國際同步享有全新零售型態的樂高「未來概念店」。圖／喜事集團提供
單筆消費滿3,500元就送LEGO LAPTOP BAG。圖／喜事集團提供
單筆消費滿3,500元就送LEGO LAPTOP BAG。圖／喜事集團提供
單筆消費滿1,200元即可贈送紅包春聯組。圖／喜事集團提供
單筆消費滿1,200元即可贈送紅包春聯組。圖／喜事集團提供
可以自選積木和人偶的「客製化自造坊」。圖／喜事集團提供
可以自選積木和人偶的「客製化自造坊」。圖／喜事集團提供
喜事集團執行長宋文親自示範全台首座馬賽克快照機，打造個人專屬頭像樂高盒組。圖／喜事集團提供
喜事集團執行長宋文親自示範全台首座馬賽克快照機，打造個人專屬頭像樂高盒組。圖／喜事集團提供
展示近距離細節的「趣味放大鏡」設施。圖／喜事集團提供
展示近距離細節的「趣味放大鏡」設施。圖／喜事集團提供
全台首間樂高未來概念店在新北市板橋大遠百開幕，店內設置全台首座馬賽克快照機，讓每個人都可以訂製自己專屬的樂高頭像盒組。圖／喜事集團提供
全台首間樂高未來概念店在新北市板橋大遠百開幕，店內設置全台首座馬賽克快照機，讓每個人都可以訂製自己專屬的樂高頭像盒組。圖／喜事集團提供
單筆消費達6,000元可獲得40528樂高商店。圖／喜事集團提供
單筆消費達6,000元可獲得40528樂高商店。圖／喜事集團提供
樂高認證大師黃彥智以56000顆拼砌組成的新北市府廣場馬賽克光牆，結合在地人習慣的生活圈地標景色點綴出親切感十足的裝飾，格外討喜。圖／喜事集團提供
樂高認證大師黃彥智以56000顆拼砌組成的新北市府廣場馬賽克光牆，結合在地人習慣的生活圈地標景色點綴出親切感十足的裝飾，格外討喜。圖／喜事集團提供

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