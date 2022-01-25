朴信惠、崔泰俊婚戒也選CHAUMET！低調購入見證真愛

南韓女星朴信惠日前和交往4年的男友崔泰俊於首爾舉行非公開的小型婚禮，兩人並公開絕美婚紗照，收到廣大粉絲滿滿的祝福。兩人在婚紗合照上以及婚禮上交換的戒指，原來是法國頂級珠寶品牌CHAUMET的LIENS ÉVIDENCE對戒。有別於傳統婚戒以鉑金為主流的選擇，這對戀人選擇了色調溫柔的玫瑰金款式。低調的他們也自己購入這對見證誓言的戒指，沒有找品牌贊助。

CHAUMET的LIENS系列以兩條交叉的線條為主要設計元素，象徵結起緣分、彼此牽絆，這個圖案自1977年起即出現在CHAUMET世家的歷史作品中。LIENS ÉVIDENCE對戒，分別裝飾一條交錯的線，對戒連結在一起，就像那一條將彼此相愛的人結合在一起的紅線，將兩人的命運環環相扣，充滿甜蜜的寓意。CHAUMET的婚戒系列是許多藝人結婚時的首選，包括昆凌與周杰倫、楊祐寧等，不過命定款式都截然不同，也更彰顯每段情感的獨一無二。 韓國藝人朴信惠、崔泰俊以CHAUMET對戒互許終身。圖／摘自經紀公司官方IG 韓國藝人朴信惠選擇配戴CHAUMET婚戒結婚。圖／摘自經紀公司官方IG 崔泰俊配戴的LIENS ÉVIDENCE 18K玫瑰金婚戒，46,700元。圖／CHAUMET提供 韓國藝人朴信惠、崔泰俊以CHAUMET對戒互許終身。圖／摘自IG、CHAUMET提供 朴信惠配戴的LIENS ÉVIDENCE鑲鑽18K玫瑰金婚戒，59,900元。圖／CHAUMET提供