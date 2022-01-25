7-ELEVEN除夕快閃滿額抽888紅包 美廉社、國泰人壽宣布加入OPEN POINT生態圈

7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈再擴大，即日起結盟美廉社、國泰人壽，會員使用指定支付工具到美廉社採買、投保國泰人壽指定保單皆可獲得點數回饋，累積點數可跨通路當現金花、兌換超值商品，累點、折抵更方便、優惠更有感。

OPEN POINT生態圈自2014年成立，整合會員、點數、支付3大策略，至今已結盟超過50大產業品牌，橫跨食衣住行育樂。即日起再擴大與集團外合作，凡OPEN POINT會員至美廉社購物，即可使用OPEN錢包或icash Pay支付，並享有不限金額、筆筆回饋OPEN POINT，美廉社會員還可雙重累點。另外，透過OPEN POINT App引導至國泰人壽網路投保，就能輕鬆投保投資型保單、意外險、旅平險等保險商品，並有機會獲得最高300點OPEN POINT點數回饋。