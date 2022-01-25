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7-ELEVEN除夕快閃滿額抽888紅包 美廉社、國泰人壽宣布加入OPEN POINT生態圈
7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈再擴大，即日起結盟美廉社、國泰人壽，會員使用指定支付工具到美廉社採買、投保國泰人壽指定保單皆可獲得點數回饋，累積點數可跨通路當現金花、兌換超值商品，累點、折抵更方便、優惠更有感。
OPEN POINT生態圈自2014年成立，整合會員、點數、支付3大策略，至今已結盟超過50大產業品牌，橫跨食衣住行育樂。即日起再擴大與集團外合作，凡OPEN POINT會員至美廉社購物，即可使用OPEN錢包或icash Pay支付，並享有不限金額、筆筆回饋OPEN POINT，美廉社會員還可雙重累點。另外，透過OPEN POINT App引導至國泰人壽網路投保，就能輕鬆投保投資型保單、意外險、旅平險等保險商品，並有機會獲得最高300點OPEN POINT點數回饋。
迎接農曆春節，7-ELEVEN App即日起至2月3日下午19:00止推出「福虎生風翻翻樂」活動，於時間內完成任務有機會獲得CITY系列指定商品（咖啡、珍珠、現萃茶）最低同品項第2杯0元優惠、精補禮盒優惠價以及免費OPEN!虎年紅包袋或旺年精緻紅包袋。另外，OPEN POINT App 「除夕千萬紅包限時抽」活動則自1月31日00:00至2月1日06:00快閃登場，期間到7-ELEVEN門市購買指定品項單筆滿188元即可獲得驚喜點數紅包，最高可抽中888點，將送出200萬份、總價值千萬點數，新年拼手氣一定要抽一波。
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