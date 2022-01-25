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免費吃王品牛排、1年份石二鍋！6間餐飲新春優惠懶人包

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「石二鍋」外帶生食滿500元，即贈刮刮卡1張，中獎機率100%。圖／王品提供
「石二鍋」外帶生食滿500元，即贈刮刮卡1張，中獎機率100%。圖／王品提供

迎接新年到來，王品集團旗下的王品牛排、陶板屋、hot7、石二鍋等品牌，都推出一系列賀春活動。即日起至2月6日期間，「王品牛排」內用消費結帳並出示官方LINE畫面，滿千即可集1點，結帳再送線上刮刮卡，有機會獲得經典主餐1份（價值1,078元）

「陶板屋」今春推出限定新菜「良い炭烤醬燒牛肋」，原價350元，優惠價139元。即日起至1月30日期間，來店消費即贈送「虎厲害紅包袋」；另在2月28日前消費滿千即可獲贈刮刮卡1張，張張有獎、共計送出20萬份贈品。2月1日到2月28日消費滿千元並贈「虎來喜百元券」，指定時段消費滿千即可折抵1張。

即日起至2月6日，至「hot 7」消費套餐一客，即可獲得發財金1份，參與活動還可領取優惠券，指定時段消費2客套餐，憑券即可兌換「香煎扇貝」1份。即日起至「石二鍋」外帶生食滿500元，即贈刮刮卡1張，中獎機率100%，第二重登錄發票，還有機會抽中價值2,856元的「1年份石鍋券」。另外王品也特別推出「手指拜年春聯產生器」（https://wowfoods.wowprime.com/2022CNY/），只要進入網站就能設計個人化的拜年貼圖，創造專屬角色與祝福文字，讓民眾在新春期間能輕鬆傳遞祝福。

除了王品集團的品牌外，喜愛日式料理的民眾，即日起至2月13日期間，至「金子半之助」單日消費滿999元，即可獲得刮刮樂，有機會獲得價值近萬的12份「2人同行1人免費券」，還有江戶前天丼買1送1等多重贈禮。

「日本橋海鮮丼辻半」同時也推出「虎威笙風新春刮刮樂御守」，當日消費滿1,299元即可獲得刮刮卡，有機會獲贈免費「龍洑火鍋」（價值約1,529元）、華海鮮珠寶盒套餐（價值約858元）及多達千份超值好禮。

日本橋海鮮丼辻半的刮刮樂活動，將送出「龍洑火鍋」、「華海鮮珠寶盒套餐」等贈禮。圖／香繼光提供
日本橋海鮮丼辻半的刮刮樂活動，將送出「龍洑火鍋」、「華海鮮珠寶盒套餐」等贈禮。圖／香繼光提供
「陶板屋」今春推出限定新菜「良い炭烤醬燒牛肋」，原價350元，優惠價139元。圖／王品提供
「陶板屋」今春推出限定新菜「良い炭烤醬燒牛肋」，原價350元，優惠價139元。圖／王品提供
「金子半之助」推出新春刮刮樂，有機會獲得價值近萬的12份「2人同行1人免費券」。圖／香繼光提供
「金子半之助」推出新春刮刮樂，有機會獲得價值近萬的12份「2人同行1人免費券」。圖／香繼光提供

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