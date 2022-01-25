Apple Music新年獨家企劃 許光漢、徐佳瑩親選專屬歌單陪你過新年
年假期間，不管是宅家防疫，還是外出拜年走春，來點音樂肯定能增加熱鬧歡樂的氛圍。每年Apple Music都會邀請眾多藝人為聽眾精挑細選編排獨家歌單，今年更集結王嘉爾、黎明、徐佳瑩、吳建豪、許光漢、VAVA、郎朗與吉娜・愛麗絲和Gentle Bones等矚目音樂人，分享他們精心編排的獨家歌單，同時講述各自的新年願望與音樂故事。此外，這些華語大咖音樂人還首次獻聲電台拜年，參與Apple Music當家主持人Zane Lowe新春特別節目，一同喜迎春節。
身為樂壇新人的許光漢的歌單相當多元融合，從參與自己專輯製作的音樂人LINION、YELLOW黃宣，落日飛車、9m88等台灣新生代弛放代表之外，還有日本、泰國、韓國等不同國家、不同曲風的音樂，融合R&B、Soul、Jazz，打造新年明亮的新氣象。許光漢說，「這算是我平常放空、運動或者打掃時會聽的，比較生活感的一份歌單，希望大家在聆聽這份歌單的時候，也能多了解不同面向的我！」許光漢也挑選了專輯歌曲〈Soufflé〉作為2022的主題曲，希望大家聽了都能如歌曲一樣感到療癒、放鬆。
另一位台灣代表徐佳瑩在過去一年也迎來了全新的突破與轉折，不止在2020年末迎來兒子「小樂高」的誕生，選秀出身的她更步上《聲林之王》導師席，並打造了嶄新風格的單曲〈以上皆非〉。新年之際，她就用這份精心準備的新年歌單，與大家一起「好好整備初心，迎接新年的來臨」。
徐佳瑩將〈雛形〉放在歌單開篇，透過這首讓人可以沉澱下來的歌曲做為2022春節的主題曲。成為媽媽的她也特別推薦歌單裡由黃湘怡和團體遊唱寶貝一同演繹的〈伊比呀呀〉，「它把兒歌編得很精彩，但一樣很可愛，是大人也可以一起聽的。」整份歌單更網羅了許多女性樂人的精彩作品，從華語樂壇的艾怡良、張惠妹、魏如萱，到J-Pop實力唱將宇多田光，還有歐美的Lizzo、Dua Lipa、Billie Eilish、H.E.R.等，為歌單添上了獨特的女性視角和風采。另外，徐佳瑩還選擇了韓國獨立樂團HYUKOH、Jannabi，70年代名團球風火合唱團以及由Bruno Mars和Anderson .Paak於2021年甫成立的R&B組合Silk Sonic的作品，足以見得她跨越國界與樂風的審美。
現在打開Apple Music，除了可以看到「新年新聲勢」獨家歌單專區，還推出全新「C-Pop」空間音訊歌單，精選了自去年空間音訊登場以來的百首C-Pop佳作，讓用戶彷彿瞬間置身演唱會現場，空間音訊觸動情感細節和空間層次，還原了許多歌曲創作中的多視角面貌，新的一年陪伴大家享受全新感官體驗。
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