一人獨得22張VIP卷！迪茶連3天大抽獎 幸運好茶喝整年

迪化老街靈魂、結合職人煮茶，加上獨門食材及調酒技法入茶的手搖飲品牌「迪茶DEAR TEA」，因應新年到來，也換上冬季菜單。其中包括主打虎年神威加持、象徵金銀財寶滾滾來的「招好運系」，養生滋補的「自然系」，最適合天冷時享用的「豆飲系」外，迪茶還融合調酒密技、麵茶入茶、鹹豆漿為創意靈感打造新風味潮流「古早系」等。

此外，新春期間，迪茶同步舉辦金虎年限定的兩大系列活動，活動一是自即日起至2/14，單筆消費滿100元可抽獎乙次，有機會獲得折價券、VIP券、迪茶茶葉罐、環保杯袋、保溫保冷袋等禮品。活動二為農曆初三(2/3)到初五(2/5)，單筆消費滿500元即有頭獎抽獎機會，連續3天抽出一人可獨得22張VIP卷(憑卷可購買迪茶任一飲品)。

今年首創的「招好運系飲品」，被形容為「最好拍飲品」，迪茶以調酒技法首創星空茶飲迎接年節吉祥氛圍，像是「星光閃閃虎紋茶」運用台茶18號紅玉紅茶搭配星空金粉或香氣清新的經典綠茶碧螺春，搭配星空銀粉，再擠上迪茶獨家研發豆漿奶蓋，茶湯輕輕搖動、金粉或銀粉隨波流動。

迪茶另以霞海城隍爺身旁輔佐的文武判官為創意發想，清香文雅的蜜香紅茶代表文判官，茶味尾韻濃重的決明子烏龍代表武判官，創造出擁有蜜香、烏龍、決明子三味的神威級茶飲「文武三味茶」，期許新的一年允文允武成就非凡，小人退散。

迪茶也特別精選牛蒡、雪燕於大稻埕街區普遍可見的滋養聖品入茶特調，像是滋養溫潤的「百花桂香牛蒡」、低調奢華又純香的「金花牛蒡豆漿」、「百花牛蒡雪燕」，以及滋味酸甜的「雪燕鳳梨蜜烏龍」等。

鹿港百年老店麵茶粉、鹹豆漿、鹹蛋黃奶蓋，也衝撞出「新與舊」的茶味，迪茶的「汽笛聲中麵茶香」就呈現出這款新創的復古風味。