如果兒童劇團「豬探長」推理系列 重磅打造豪華列車場景

台灣兒童劇場界的神奇英雄「豬探長」重返大舞台！經典兒童推理歌舞劇——「豬探長秘密檔案」系列，是如果兒童劇團最受歡迎的「國際巨星」，也曾獲聯合國邀請，代表台灣參與「世界戲劇節」。今年和聯合數位文創共同推出全新第六集《東方特慢車奇案》，於2/19在臺中國家歌劇院大劇院磅礡登場，大小觀眾將看到豬探長再展辦案風采！

這是一個向推理大師致敬的故事，「東方號」在這個故事裡面，變成一個即將被歷史遺忘的列車，大家戲稱它「特慢車」。最後一次啟動的日子，登上這個老舊蒸汽火車的乘客，都懷有一些秘密，而在行駛的過程中，有一位乘客，居然沒了性命！好在車上有動物界的偵探大明星——豬探長，他要怎麼樣在密閉的火車上，找出誰是真正的兇手？

劇團還特別設置了小火車與軌道，開放讓現場觀眾拍照。圖／聯合數位文創提供

「豬探長秘密檔案」系列最特別的設計，就是讓小朋友在中場時間，跟爸爸、媽媽投票猜想兇手到底是誰？透過討論，全家的情感緊密連結在一起，下半場再一起看看自己猜得對不對？看得緊張、玩得過癮！

《東方特慢車奇案》邀請眾多高手藝術家，由豬探長系列故事的王牌導演徐琬瑩領頭，組成最佳團隊，在舞台、服裝造型、音樂、動作舞蹈、影像、演員各方面努力，合力完成這齣別開生面的推理劇。音樂設計首次與戴健宇老師領軍的極致聲響音樂製作工作室合作、年輕的音樂高手，整個團隊花了很多精神，打造各種不同風格，將帶來如電影一般氣勢滂礡的音樂效果！