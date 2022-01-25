2022新年新展望！品牌好康優惠憑 teamLab未來遊樂園票根即可享有

2022出遊必訪「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」！本展堪稱是今上半年最IN最FUN的一個結合聲光互動夢幻藝術展，自開展以來社群討論聲度高、網路佳評如潮，展覽展期只到2022年2月28日，主辦單位呼籲民眾盡早規畫前往看展，另也要好好利用手中的「teamLab未來遊樂園票根」盡享品牌商店優惠好康！

主辦聯合數位文創為回饋更多福利給展覽購票者，特別攜手多家品牌商店合推多項好康優惠，除提供良好觀展品質與內容外，期帶給大家超值看展福利享受。消費者凡於商店指定期間內憑展覽實體票券或電子票券證明，至以下品牌店家「NeNe Chicken韓式炸雞 雙北門市」、「雲門舞集舞蹈教室」、「O.P.I」即可享有專屬好康優惠。

NENE CHICKEN是韓國第一大連鎖炸雞品牌，期讓消費者快樂的吃炸雞，讓大家聚在一起享受歡樂時光！凡於即日到2/28期間內，憑teamLab未來遊樂園展覽票根到NENE CHICKEN雙北門市購買任意炸雞即贈送原味薯條乙份。看完展覽的民眾們記得憑票兌換去，FUN吃原汁原味的韓國美味炸雞！

創立將滿50周年的「雲門舞集舞蹈教室」提供一堂免費「成人或幼兒律動課程(價值$550)」給展覽購票者，期盼大家從肢體律動中舞出自己，享受肢體的韻律，也學習傾聽身體的聲音，從容自在的和自己對話，讓舞蹈與生活巧妙結合回歸到每個人身上，帶給你快樂和自在，與自己的身體做一輩子的好朋友。

來自美國好萊塢、引領全球美甲市場的專業品牌「O.P.I」提供整展覽期間10/8-2/28至 O.P.I專櫃、友好沙龍店家即可享OPI手部美甲單色服務專屬優惠800元。讓大家在指甲藝術裡找到屬於自己的命定色，為小小的指尖，注入色彩能量，一同與喜愛藝術展的你大玩指尖時尚！

圖／聯合數位文創提供

熱烈邀請大家利用聖誕假期、跨年連假、春節期間來訪，與三五好友、愛人家人們在teamLab未來遊樂園共創七彩炫麗的美好回憶！展期單人票380元/張，各大售票通路均有販售；另有團體大宗購票請洽：(02)7721-6955 #1（週一至週五09:00-17:00）。