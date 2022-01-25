快訊

陳時中指口罩若升級「會不夠戴」？ 業者揭是量拉不起來才沒推廣

20萬被回收！員工爆鴻海子公司尾牙抽獎不算數 公司曝重抽理由

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華信Kiosk自助報到機今啟用 免碰螢幕就能check in

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
華信航空引進全新Kiosk自助報到機，即日起前往松山機場搭機的旅客即可使用。圖／華信航空提供
華信航空引進全新Kiosk自助報到機，即日起前往松山機場搭機的旅客即可使用。圖／華信航空提供

為符合防疫新觀念及未來科技趨勢，華信航空引進全新Kiosk自助報到機，即日起前往松山機場搭機的旅客即可使用。Kiosk自助報到機採非接觸式觸控螢幕、無須接觸機身即可快速完成報到並領取登機證，今一早也吸引不少旅客搶先操作體驗。

華信航空表示，為提升防疫安全，新引進的Kiosk採用19吋紅外線非接觸式觸控螢幕，搭配一目瞭然的簡單操作，用指尖懸浮操作方式、不用觸摸螢幕，就可完成所有報到流程。

此外，全新的Kiosk自助報到機，以華信航空企業標誌「海東青」作為外觀的設計發想，運用簡潔插畫手法、以可愛線條描繪，將機身化身為Q版海東青寶寶造型；螢幕首頁則以海東青的兩隻大眼睛和鼻子作畫面設計，可愛的機身造型，也成為最佳IG打卡點之一。

因工作性質常搭乘國內班機的黃姓旅客開心表示，免接觸的防疫設計令人感到新奇安心，操作起來十分快速方便，從開始操作到順利取出登機證，只需短短20秒不到的時間，省去過往在櫃台前大排長龍的耗時等候。

華信航空引進全新Kiosk自助報到機，即日起前往松山機場搭機的旅客即可使用。圖／華信航空提供
華信航空引進全新Kiosk自助報到機，即日起前往松山機場搭機的旅客即可使用。圖／華信航空提供

華信

延伸閱讀

華信航空全新Kiosk自助報到機 讓旅客Fun心旅遊

影／春節將到各地視察防疫 侯友宜籲民眾速打第三劑

NBA／不配合防疫遭母校取消季票 史塔克頓雕像被人戴上口罩

國軍春節休假返鄉 國防部籲：二點一線 避免不必要移動

相關新聞

免費吃王品牛排、1年份石二鍋！6間餐飲新春優惠懶人包

迎接新年到來，王品集團旗下的王品牛排、陶板屋、hot7、石二鍋等品牌，都推出一系列賀春活動。即日起至2月6日期間，「王品...

昭和復古浪潮 情人節限定TENGA巧克力風味糖浪漫出擊

每年情人節限定的TENGA巧克力風味糖來了。今年響應復古浪潮，以昭和懷舊風新裝登場，讓消費者一秒穿越，回到過去談一場純純...

Apple Music新年獨家企劃 許光漢、徐佳瑩親選專屬歌單陪你過新年

年假期間，不管是宅家防疫，還是外出拜年走春，來點音樂肯定能增加熱鬧歡樂的氛圍。每年Apple Music都會邀請眾多藝人...

在自然疏光下 藉風格收藏展演藝術情境佈置

有著「全台第一處市定古蹟」名號的紫藤廬，是獨具人文氣息的複合式空間，不僅經營餐飲，同時從事茶文化推廣、出版，舉辦文化講座、社會議題沙龍，更有畫廊空間。在這個日式古蹟裡，藝術以更自然、更別具韻味的形式，展現在你我眼前。

一人獨得22張VIP卷！迪茶連3天大抽獎 幸運好茶喝整年

迪化老街靈魂、結合職人煮茶，加上獨門食材及調酒技法入茶的手搖飲品牌「迪茶DEAR TEA」，因應新年到來，也換上冬季菜單...

華信Kiosk自助報到機今啟用 免碰螢幕就能check in

為符合防疫新觀念及未來科技趨勢，華信航空引進全新Kiosk自助報到機，即日起前往松山機場搭機的旅客即可使用。Kiosk自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。