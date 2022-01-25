華信Kiosk自助報到機今啟用 免碰螢幕就能check in

為符合防疫新觀念及未來科技趨勢，華信航空引進全新Kiosk自助報到機，即日起前往松山機場搭機的旅客即可使用。Kiosk自助報到機採非接觸式觸控螢幕、無須接觸機身即可快速完成報到並領取登機證，今一早也吸引不少旅客搶先操作體驗。

華信航空表示，為提升防疫安全，新引進的Kiosk採用19吋紅外線非接觸式觸控螢幕，搭配一目瞭然的簡單操作，用指尖懸浮操作方式、不用觸摸螢幕，就可完成所有報到流程。

此外，全新的Kiosk自助報到機，以華信航空企業標誌「海東青」作為外觀的設計發想，運用簡潔插畫手法、以可愛線條描繪，將機身化身為Q版海東青寶寶造型；螢幕首頁則以海東青的兩隻大眼睛和鼻子作畫面設計，可愛的機身造型，也成為最佳IG打卡點之一。