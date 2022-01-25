聽新聞
test
0:00 / 0:00
華信Kiosk自助報到機今啟用 免碰螢幕就能check in
為符合防疫新觀念及未來科技趨勢，華信航空引進全新Kiosk自助報到機，即日起前往松山機場搭機的旅客即可使用。Kiosk自助報到機採非接觸式觸控螢幕、無須接觸機身即可快速完成報到並領取登機證，今一早也吸引不少旅客搶先操作體驗。
華信航空表示，為提升防疫安全，新引進的Kiosk採用19吋紅外線非接觸式觸控螢幕，搭配一目瞭然的簡單操作，用指尖懸浮操作方式、不用觸摸螢幕，就可完成所有報到流程。
此外，全新的Kiosk自助報到機，以華信航空企業標誌「海東青」作為外觀的設計發想，運用簡潔插畫手法、以可愛線條描繪，將機身化身為Q版海東青寶寶造型；螢幕首頁則以海東青的兩隻大眼睛和鼻子作畫面設計，可愛的機身造型，也成為最佳IG打卡點之一。
因工作性質常搭乘國內班機的黃姓旅客開心表示，免接觸的防疫設計令人感到新奇安心，操作起來十分快速方便，從開始操作到順利取出登機證，只需短短20秒不到的時間，省去過往在櫃台前大排長龍的耗時等候。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言