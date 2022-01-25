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想聞男神身上的香味！林柏宏成為迪奧香水大使帥氣爆表

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
迪奧Miss Dior親吻香氛／20ml／2,100元。圖／迪奧提供
迪奧Miss Dior親吻香氛／20ml／2,100元。圖／迪奧提供

想要好好了解男神身上的香味嗎？帥氣男神林柏宏被DIOR迪奧相中，成為迪奧台灣首位香水形象大使，最新宣傳照曝光，只見男神展現帥氣一面，隔著螢幕彷彿都能聞到大膽自信的迷人香氣，而林柏宏也預計在2月情人節前夕，現身SOGO忠孝館的「Miss Dior WakeUpForLove快閃店」，分享自己喜愛的香氛，以及如何浪漫度過情人節。

一提到迪奧最經典的香氛，其中一款就是Miss Dior，誕生於1947年，由迪奧先生希望為戰後的女性，增添美麗光采，讓女人能夠看到愛情的美好。而在2021年，Miss Dior香氛推出全新的Miss Dior親吻香氛，有著晶透玻璃滾珠的設計，觸碰到肌膚的瞬間，能綻放迷人的香氣，使用在頸間、手腕都可以。

另外迪奧推出首款Miss Dior愛戀全妝盤，包括有3款眼彩、頰彩、唇彩與指彩，打造出初春的粉嫩妝感。

迪奧DIOR HOMME SPORT淡香水。圖／迪奧提供
迪奧DIOR HOMME SPORT淡香水。圖／迪奧提供
林柏宏成為台灣迪奧香水形象大使。圖／迪奧提供
林柏宏成為台灣迪奧香水形象大使。圖／迪奧提供
迪奧Miss Dior愛戀全妝盤／5,500元。圖／迪奧提供
迪奧Miss Dior愛戀全妝盤／5,500元。圖／迪奧提供

Dior 情人節 快閃

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