開雲集團宣佈將出售鐘表部門 芝柏、雅典「獨立」有望

2022甫開春，跨國精品產業又傳新氣象。法國精品集團開雲（Kering）集團在一份最新聲明中表示，已同意將集團旗下瑞士手表品牌芝柏 （Girard-Perregaux）與雅典（Ulysse Nardin）的100%股權，出售予集團內專營高級鐘表的管理團隊Sowind Group SA。

事實上，原本由斯沃琪集團（Swatch Group）、勞力士（ROLEX）、歷峰（Richetmont）、LVMH等集團「四分天下」的高級鐘表產業，在開雲集團先後於2011、2014收購芝柏、雅典後，一度頗有「逐鹿中原」的意味。其中芝柏創立於1791年，品牌旗下擁有桂冠（Laureato）、金橋（Golden Bridge）等多個經典系列，去年與英國汽車品牌Aston Martin的結盟與聯名表款也頗受市場好評；1846年創立的雅典同樣也來自瑞士並擁有超過170年歷史，不僅能打造包含陀飛輪、三問報時、自動人偶等各種複雜功能，甚至在2001年推出矽材質機芯，展現領先產業的研發力。

雖然新冠疫情衝擊全世界經濟，但根據路透社報導，高級鐘表的零售正往復甦方向發展，至少如擁有江詩丹頓（Vacheron Constantin）、伯爵（PIAGET）、朗格（A.Lange & Sohne）的歷峰集團（Richemont Group）在2021年第三季的銷售額便增長了32%；然而M型化趨勢不僅表現在手表的零售價、也反應在大型集團的白熱化競爭。雖然擁有芝柏、雅典兩個高級品牌，但受新冠疫情影響，開雲集團鐘表部門已在2020年9月裁減約1/4的員工，使其競爭者的差距持續擴大，加上鐘表部門並非集團經營主力，或可視為開雲集團於今時做出此一決定的契機。