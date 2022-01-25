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開雲集團宣佈將出售鐘表部門 芝柏、雅典「獨立」有望

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
瑞士高級鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）創立於1791年，又以金質橋板的「金橋（Golden Bridge）」最為膾炙人口。圖/翻攝自IG（合成圖）
瑞士高級鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）創立於1791年，又以金質橋板的「金橋（Golden Bridge）」最為膾炙人口。圖/翻攝自IG（合成圖）

2022甫開春，跨國精品產業又傳新氣象。法國精品集團開雲（Kering）集團在一份最新聲明中表示，已同意將集團旗下瑞士手表品牌芝柏 （Girard-Perregaux）與雅典（Ulysse Nardin）的100%股權，出售予集團內專營高級鐘表的管理團隊Sowind Group SA。

事實上，原本由斯沃琪集團（Swatch Group）、勞力士（ROLEX）、歷峰（Richetmont）、LVMH等集團「四分天下」的高級鐘表產業，在開雲集團先後於2011、2014收購芝柏、雅典後，一度頗有「逐鹿中原」的意味。其中芝柏創立於1791年，品牌旗下擁有桂冠（Laureato）、金橋（Golden Bridge）等多個經典系列，去年與英國汽車品牌Aston Martin的結盟與聯名表款也頗受市場好評；1846年創立的雅典同樣也來自瑞士並擁有超過170年歷史，不僅能打造包含陀飛輪、三問報時、自動人偶等各種複雜功能，甚至在2001年推出矽材質機芯，展現領先產業的研發力。

雖然新冠疫情衝擊全世界經濟，但根據路透社報導，高級鐘表的零售正往復甦方向發展，至少如擁有江詩丹頓（Vacheron Constantin）、伯爵（PIAGET）、朗格（A.Lange & Sohne）的歷峰集團（Richemont Group）在2021年第三季的銷售額便增長了32%；然而M型化趨勢不僅表現在手表的零售價、也反應在大型集團的白熱化競爭。雖然擁有芝柏、雅典兩個高級品牌，但受新冠疫情影響，開雲集團鐘表部門已在2020年9月裁減約1/4的員工，使其競爭者的差距持續擴大，加上鐘表部門並非集團經營主力，或可視為開雲集團於今時做出此一決定的契機。

曾於APPLE任職、並參與了Apple Watch上市的Patrick Pruniaux在2017年時由開雲集團任命為雅典的執行長，2018年並兼任芝柏的執行長，並在近年為雅典持續推出包含Skeleton X、Blast鏤空陀飛輪等系列新作，開創新意；據了解，這項交易正是由Patrick Pruniaux所進行，預計將在2022年夏天完成，同時實際出售價格並未對外公布。

雅典（Ulysse Nardin）去年11月時甫於表廠總部內開設約52坪的私人展廳，展現對品牌的回望與遠眺。圖/雅典提供
雅典（Ulysse Nardin）去年11月時甫於表廠總部內開設約52坪的私人展廳，展現對品牌的回望與遠眺。圖/雅典提供
雅典（Ulysse Nardin）近年持續推出包含Freak X、Skeleton X、Diver X、Blast鏤空陀飛輪等系列新作，展現對市場的積極佈局。圖/翻攝自IG（合成圖）
雅典（Ulysse Nardin）近年持續推出包含Freak X、Skeleton X、Diver X、Blast鏤空陀飛輪等系列新作，展現對市場的積極佈局。圖/翻攝自IG（合成圖）
芝柏（Girard Perregaux）去年與英國汽車品牌Aston Martin達成合作關係並推出聯名計時碼表，頗受市場好評。圖/芝柏提供
芝柏（Girard Perregaux）去年與英國汽車品牌Aston Martin達成合作關係並推出聯名計時碼表，頗受市場好評。圖/芝柏提供

雅典 品牌

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