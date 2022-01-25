茶飲紛紛漲價 這家業者豪氣：已經是暴利再漲價不應該

「茶飲的利潤其實已經可以算得上是暴利了，再漲價實在不應該」，在全台有525家連鎖店的茶飲業者「茶的魔手」老闆王賢明表示。最近受到疫情的因素影響萬物齊漲，不少茶飲業者也調高售價，但他宣布今年絕對不會漲價，也認為雖然原物料有漲價，但是其實只要做好管控，業者的利潤應該都還在，不應該任意漲價。

茶的魔手宣布今年全年不漲價，被認為是佛心企業，王賢明表示，茶的魔手從104年全面使用發票曾經調漲過售價外，多年來一直沒有漲價，最近萬物齊漲，茶飲的成本大約調漲9%，如果含人力則調漲20%，但是只要管控得宜，利潤都還在，為了讓消費者喝得輕鬆，決定全年都不漲價。

王賢明坦率地表示，「茶飲的利潤其實已經可以算暴利了」，如果單純從原物料的成本及售價來看，利潤達到六成，如果再把人力、租金、加盟金等成本算進去，利潤也應該有20%，這些利潤應該是來自於業者將流程調控得宜，如果控制的不好就會下降，但是責任不應該歸給消費者。

他表示，茶飲業者最近紛紛調漲價格，以純茶來說，茶的魔手維持25元，但是很多業者都已經調到30、35 ，「純茶的利潤是很高的」，賣超過35元其實都很不合理了。

而近期茶飲的成本當中，他表示，茶葉的價格已經調漲30%，其中紅茶漲最多，每台斤從四百多調到六百多，果糖價格也漲不少，去年到今年一桶25公斤已經從五百多漲到六百多，而進口奶精一包22公斤則從2300調到3800，對業者的負擔是有增加。