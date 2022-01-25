英組織指台買賣瀕危鯊魚 漁業署：追查不當魚翅供應鏈

英國非政府組織「鯊魚守護者（Shark Guardian）」去年11月29日發布「買賣瀕危鯊魚─台灣不可告人之秘密」報告，指台灣仍在販售華盛頓公約物種的魚翅。漁業署今天表示，初步調查認為，國內販售或出口都符合國際規範與我國法規，但會持續追查我國是否存有不當的魚翅供應鏈。

漁業署表示，針對報告質疑我國業者販售漁獲合法性不明的保育鯊種，漁業署要求業者提出說明資料，以進行核實查對，目前已就海之寶企業股份有限公司疑似販售列入CITES附錄二保育鯊種馬加鯊魚翅，完成初步調查，確認自108年馬加鯊列入CITES以來，該公司確有出口及再出口馬加鯊貿易行為。

漁業署表示，檢視貿易管理海洋漁獲物種來源證明書、華盛頓公約出口許可證、出口報關單等文件，確認我國籍漁船捕撈漁獲，皆符合相關區域性漁業管理組織、我國國內法規範，為合法捕撈漁獲，進口再出口的漁獲，也都備有出口國核發的華盛頓公約出口許可證，出口及再出口程序皆規定程序向經濟部國際貿易局申辦有案，尚無違規疑慮。

漁業署表示，我國業者出口CITES附錄二的保育類鯊種或其產製品，均須符合CITES要求及我國法規，與國際規範及各國作法並無扞格。將持續查核其他業者貿易資料，並整合跨機關資訊，從漁獲來源、進銷貨流向及關務資料等，釐清遭控廠商是否確有銷售非法鯊魚漁獲。

至於鯊魚守護者報告指涉我國疑有不當魚翅供應鏈，漁業署說，將分案調查，調查結果將再對外發布。