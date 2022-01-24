「阿默×鎮瀾宮」新春禮盒開賣！植肉「植物肉乾」登場

隨著年節到來，阿默蛋糕今年與大甲鎮瀾宮跨界合作，推出4款聯名商品，讓民眾走春送禮之時，也能同時分享好運。每款聯名禮盒以應景的朱紅色為主色，搭配上金黃的大甲媽圖飾，顯現濃厚的春節氣息。其中「吉祥禮盒」囊括了蝴蝶公主、紅豆Q餅、金磚鳳梨酥、黑磚鳳梨酥、金鳳凰等人氣品項，原價475元，新春價437元。

「如意雙層禮盒」則有鳳凰酥、金磚鳳梨酥、塔特國王、蓮蓉餅、蝴蝶公主、費雪公爵、瑪莉皇后等一系列中西甜品，並採雙層設計，每盒原價828元，優惠價762元。「皇家珍藏禮盒」則是集結了塔特國王、瑪莉皇后等7款不同風味的西式小點，原價590元，優惠價531元。另外還有外盒充滿金色光芒的「金磚荷蘭貴族手工蛋糕」，每條320元，限量販售。自2月1日至2月6日期間，下載官方APP還有機會抽中荷蘭貴族手工蛋糕、達克瓦茲騎士等多項贈禮。

除了傳統的糕餅禮盒之外，台畜T-HAM旗下植物肉品牌「No Meating－植肉」今年也首度推出多款禮盒，標榜以「Myo-filament肌原絲」技術打造咬感接近真實肉品的植物肉，且熱量更低，涮嘴同時還能兼顧健康，包括有「植物經典植感禮盒」、「植物肉乾禮盒」、「植物香鬆禮盒」等多款禮盒，提供蔬食愛好者年節禮盒的全新選項，每盒788～888元不等。