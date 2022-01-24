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「阿默×鎮瀾宮」新春禮盒開賣！植肉「植物肉乾」登場
隨著年節到來，阿默蛋糕今年與大甲鎮瀾宮跨界合作，推出4款聯名商品，讓民眾走春送禮之時，也能同時分享好運。每款聯名禮盒以應景的朱紅色為主色，搭配上金黃的大甲媽圖飾，顯現濃厚的春節氣息。其中「吉祥禮盒」囊括了蝴蝶公主、紅豆Q餅、金磚鳳梨酥、黑磚鳳梨酥、金鳳凰等人氣品項，原價475元，新春價437元。
「如意雙層禮盒」則有鳳凰酥、金磚鳳梨酥、塔特國王、蓮蓉餅、蝴蝶公主、費雪公爵、瑪莉皇后等一系列中西甜品，並採雙層設計，每盒原價828元，優惠價762元。「皇家珍藏禮盒」則是集結了塔特國王、瑪莉皇后等7款不同風味的西式小點，原價590元，優惠價531元。另外還有外盒充滿金色光芒的「金磚荷蘭貴族手工蛋糕」，每條320元，限量販售。自2月1日至2月6日期間，下載官方APP還有機會抽中荷蘭貴族手工蛋糕、達克瓦茲騎士等多項贈禮。
除了傳統的糕餅禮盒之外，台畜T-HAM旗下植物肉品牌「No Meating－植肉」今年也首度推出多款禮盒，標榜以「Myo-filament肌原絲」技術打造咬感接近真實肉品的植物肉，且熱量更低，涮嘴同時還能兼顧健康，包括有「植物經典植感禮盒」、「植物肉乾禮盒」、「植物香鬆禮盒」等多款禮盒，提供蔬食愛好者年節禮盒的全新選項，每盒788～888元不等。
植肉所推出的植物肉乾，以科學思維搭配職人烘烤，吃得到絲絲分明的纖維，共有沙茶、麻辣、黑胡椒3種口味，均使用天然辛香料提味，各有不同的滋味。植物香鬆則以大豆蛋白添加豌豆蛋白為基底，搭配急速冷凍的新鮮牛蒡、洋蔥調味，並以茶罐包裝鎖住香鬆香氣，共有原味、洋蔥、海苔、牛蒡等4種口味，並以天然甘草成分取代砂糖，降低含糖量外更富含膳食纖維，涮嘴解饞之餘，也避免增加身體負擔。
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