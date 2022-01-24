2022 LVMH WATCH WEEK／ 寶格麗「時間即珠寶」超奢華

由LVMH集團旗下製表品牌聯合舉辦的LVMH WATCH WEEK今年來到第3屆，並於今日起於雲端正式登場。源自義大利的寶格麗（BVLGARI）秉持著羅馬珠寶商的根源與精髓，以時間即珠寶（Time is a Jewel）為主軸，推出包括SERPENTI、LVCEA、以及OCTO ROMA三大系列多款以珍貴素材打造的奢華新作，薈萃品牌最精湛的製表工藝與幾級奢華的珠寶技藝。

品牌的鮮明化身SERPENTI以新樣貌綻放萬種風情。其中最新奢華的頂級珠寶神秘腕表Serpenti Misteriosi系列，首度搭載目前世界上最小的機械機芯之一型號BVL100的Piccolissimo，推出四款新作，外觀則以1950年代晚期第一代Serpenti神秘腕表具象逼真而充滿創意的雋永風格為靈感，將時間隱藏在頭部。4款新作皆以細緻金工個別塑造每一個零件，再予以裝飾、鑲嵌寶石和組合。其中2款以優雅的手工漆藝為蛇鱗裝飾條紋圖案，黃K金與白K金的雙色金版本蛇首裝飾鑲嵌鑽石花朵，蛇眼則為紅碧璽、祖母綠、或鑽石。精彩的漆藝技術也出現在此次發表的Serpenti Seduttori系列表盤上。

寶格麗「時間即珠寶」概念的終極呈現，無疑是全新OCTO ROMA Grande Sonnerie大自鳴珠寶表。寶格麗工坊擁有二、三或四鎚的全類型鐘樂報時時計的能力，大自鳴與鐘樂報時陀飛輪都是其中的代表作，本季分別換上全新風貌。OCTO ROMA Emerald Grande Sonnerie大自鳴腕表，為製表界巔峰之最的四音簧大自鳴機制，裝飾鑲嵌長棍形切割尚比亞祖母綠祖母綠與鑽石的耀眼表盤與表殼，同時是聽覺和視覺的奢華饗宴。OCTO ROMA Carillon Tourbillon形象鮮明的鏤空機芯與藍色表橋，以藍色鈦金屬表環圍繞鉑金表殼，以絕對現代的方式呈現陀飛輪和報時兩個古典複雜功能。