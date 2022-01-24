2022 LVMH WATCH WEEK／ 寶格麗「時間即珠寶」超奢華
由LVMH集團旗下製表品牌聯合舉辦的LVMH WATCH WEEK今年來到第3屆，並於今日起於雲端正式登場。源自義大利的寶格麗（BVLGARI）秉持著羅馬珠寶商的根源與精髓，以時間即珠寶（Time is a Jewel）為主軸，推出包括SERPENTI、LVCEA、以及OCTO ROMA三大系列多款以珍貴素材打造的奢華新作，薈萃品牌最精湛的製表工藝與幾級奢華的珠寶技藝。
品牌的鮮明化身SERPENTI以新樣貌綻放萬種風情。其中最新奢華的頂級珠寶神秘腕表Serpenti Misteriosi系列，首度搭載目前世界上最小的機械機芯之一型號BVL100的Piccolissimo，推出四款新作，外觀則以1950年代晚期第一代Serpenti神秘腕表具象逼真而充滿創意的雋永風格為靈感，將時間隱藏在頭部。4款新作皆以細緻金工個別塑造每一個零件，再予以裝飾、鑲嵌寶石和組合。其中2款以優雅的手工漆藝為蛇鱗裝飾條紋圖案，黃K金與白K金的雙色金版本蛇首裝飾鑲嵌鑽石花朵，蛇眼則為紅碧璽、祖母綠、或鑽石。精彩的漆藝技術也出現在此次發表的Serpenti Seduttori系列表盤上。
寶格麗「時間即珠寶」概念的終極呈現，無疑是全新OCTO ROMA Grande Sonnerie大自鳴珠寶表。寶格麗工坊擁有二、三或四鎚的全類型鐘樂報時時計的能力，大自鳴與鐘樂報時陀飛輪都是其中的代表作，本季分別換上全新風貌。OCTO ROMA Emerald Grande Sonnerie大自鳴腕表，為製表界巔峰之最的四音簧大自鳴機制，裝飾鑲嵌長棍形切割尚比亞祖母綠祖母綠與鑽石的耀眼表盤與表殼，同時是聽覺和視覺的奢華饗宴。OCTO ROMA Carillon Tourbillon形象鮮明的鏤空機芯與藍色表橋，以藍色鈦金屬表環圍繞鉑金表殼，以絕對現代的方式呈現陀飛輪和報時兩個古典複雜功能。
另一品牌標誌系列LVCEA為寶格麗經典的日常圓形腕表，以日晷為靈感，致敬古羅馬以光線計時的傳統。2022年新款使用全新配色，並以工藝為表款提升奢華細節，以古典義大利工藝嵌花(Intarsio)細工鑲嵌拼貼出立體的粉紅珍珠母貝和砂金石面盤營造波光粼粼的色彩效果，折射出璀璨斑斕的光芒。
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