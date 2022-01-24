摩納哥公主夏洛特秀馬術 香奈兒全新高訂系列明登場！

2022春夏高級訂製周登場，香奈兒大秀即將在1月25日(周二)巴黎時間下午兩點(台灣時間晚上九點) 於CHANEL.COM與所有官方社群平台發佈。在此之前，品牌釋出了一組視覺影像，作為本次全新系列揭幕前的暖身。

香奈兒2022春夏高級訂製服大秀視覺影像是由藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）邀請法國藝術家Xavier Veilhan與挪威攝影師Ola Rindal共同創作而成，以Xavier Veilhan所繪製的畫作、塑像作品、圈型與帽徽為標誌與裝置，並由香奈兒品牌大使摩納哥公主夏洛特卡西拉奇 (Charlotte Casiraghi)主演，呈現出香奈兒女士熱愛的馬術文化，並彰顯她當年為女性打造的帥氣時尚馬術服飾概念。而品牌好友音樂家Sébastien Tellier也出現在其中一幅畫作，看看你能否發現他的身影在哪呢？ 2022春夏高級訂製周登場，香奈兒大秀即將在1月25日(周二)巴黎時間下午兩點(台灣時間晚上九點) 於CHANEL.COM與所有官方社群平台發佈。在此之前，品牌釋出了一組視覺影像，作為本次全新系列揭幕前的暖身。圖／香奈兒提供 此系列視覺影像呈現出香奈兒女士熱愛的馬術文化，並彰顯她當年為女性打造的帥氣時尚馬術服飾概念。圖／香奈兒提供 夏洛特卡西拉奇身穿黑色斜紋軟呢外套飾以服飾珠寶鈕扣，騎著馬穿越夢幻與現實交錯之境，正如香奈兒高級訂製服所賦予的奇幻魔法般。圖／香奈兒提供 香奈兒2022春夏高級訂製大秀即將在1月25日(周二)巴黎時間下午兩點(台灣時間晚上九點) 於CHANEL.COM與所有官方社群平台發佈，在此之前品牌釋出了一組視覺影像，作為本次全新系列揭幕前的暖身。圖／香奈兒提供 夏洛特卡西拉奇身穿黑色斜紋軟呢外套飾以服飾珠寶鈕扣，騎著馬穿越夢幻與現實交錯之境，正如香奈兒高級訂製服所賦予的奇幻魔法般。圖／香奈兒提供 香奈兒2022春夏高級訂製大秀即將在1月25日(周二)巴黎時間下午兩點(台灣時間晚上九點) 於CHANEL.COM與所有官方社群平台發佈，在此之前品牌釋出了一組視覺影像，作為本次全新系列揭幕前的暖身。圖／香奈兒提供 此系列視覺影像呈現出香奈兒女士熱愛的馬術文化，並彰顯她當年為女性打造的帥氣時尚馬術服飾概念。圖／香奈兒提供 香奈兒2022春夏高級訂製秀的秀前視覺影像，由香奈兒品牌大使摩納哥公主夏洛特卡西拉奇主演。圖／香奈兒提供 香奈兒2022春夏高級訂製秀的秀前視覺影像，由香奈兒品牌大使摩納哥公主夏洛特卡西拉奇主演。圖／香奈兒提供 視覺影像是由藝術總監維吉妮維婭邀請法國藝術家Xavier Veilhan與挪威攝影師Ola Rindal共同創作而成，以Xavier Veilhan所繪製的畫作、塑像作品、圈型與帽徽為標誌與裝置。圖／香奈兒提供 此系列視覺影像呈現出香奈兒女士熱愛的馬術文化，並彰顯她當年為女性打造的帥氣時尚馬術服飾概念。圖／香奈兒提供 視覺影像是由藝術總監維吉妮維婭邀請法國藝術家Xavier Veilhan與挪威攝影師Ola Rindal共同創作而成，以Xavier Veilhan所繪製的畫作、塑像作品、圈型與帽徽為標誌與裝置。圖／香奈兒提供 視覺影像是由藝術總監維吉妮維婭邀請法國藝術家Xavier Veilhan與挪威攝影師Ola Rindal共同創作而成，以Xavier Veilhan所繪製的畫作、塑像作品、圈型與帽徽為標誌與裝置。圖／香奈兒提供