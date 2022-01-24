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限時3天！7-ELEVEN消費滿額送優惠券 3大支付再享折扣 連10日美式咖啡買8送8

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
遠距也能線上發紅包，OPEN POINT App「雲端禮物卡」成最夯拜年禮。圖／7-ELEVEN提供
遠距也能線上發紅包，OPEN POINT App「雲端禮物卡」成最夯拜年禮。圖／7-ELEVEN提供

長長的9天年假即將到來，全台近6,400家7-ELEVEN門市提供各式優惠與便利服務，除了可用數位紅包、雲端禮物卡方便遠端傳遞心意，還有限時門市、OPEN POINT APP行動隨時取組合優惠，讓不想出遠門的民眾想要補充什麼物資都能隨時就近買。

疫情時期零接觸也能送上拜年禮，7-ELEVEN推出App數位紅包服務，使用OPEN POINT App「雲端禮物卡」即可線上購足、即時轉贈給親朋好友，600元數位紅包轉贈活動、攜手北中南3大宮廟開賣「虛擬虎年隨取卡」持續熱賣中；為滿足小額數位紅包送禮需求，1月26日至2月15日止加碼推出「購買200元數位紅包轉贈即送限量20元購物金」活動。另外，為鼓勵非現金支付的低接觸消費，自1月28日起至1月30日止限時3天，至7-ELEVEN 門市購買全店指定商品單筆消費滿200元，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付結帳即享8.8折優惠。

此外，看好臨時購買春節伴手禮盒的需求，人氣名店經典禮盒成為民眾新寵，即日起至2月15日7-ELEVEN推出任選2件9.5折優惠。門市自1月28日起至1月30日止限時3天同步祭出單筆消費滿500元憑3支付再享8.5折優惠，買禮盒最划算。而為了讓民眾虎氣滿滿過好年，7-ELEVEN更於春節前夕祭出高達2億元的優惠券大禮，自1月28日起至1月30日止限時3天，至門市單筆結帳滿200元，即贈送限量50元優惠券（25元優惠券2張），等於不限支付工具皆享有25%超高回饋。

喜歡喝咖啡飲品的民眾，也別錯過7-ELEVEN OPEN POINT App行動隨時取自1月28日至2月6日推出CITY系列指定組合優惠價，包括每日限量CITY CAFE大杯美式咖啡買8送8，CITY CAFE大杯拿鐵咖啡21杯888元、CITY CAFE濃萃美式咖啡25杯888元、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡20杯888元，CITY PRIMA精品美式20杯888元，CITY PEARL黑糖珍珠撞奶4杯188元、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶任選8杯188元。

為滿足小額數位紅包送禮需求，1月26日至2月15日止OPEN POINT App「雲端禮物卡」加碼推出「購買200元數位紅包轉贈即送限量20元購物金」活動。圖／7-ELEVEN提供
為滿足小額數位紅包送禮需求，1月26日至2月15日止OPEN POINT App「雲端禮物卡」加碼推出「購買200元數位紅包轉贈即送限量20元購物金」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPEN POINT 行動隨時取」為歡慶新年，自1月28日至2月6日推出CITY系列指定組合優惠價，包括每日限量CITY CAFE大杯美式咖啡買8送8。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPEN POINT 行動隨時取」為歡慶新年，自1月28日至2月6日推出CITY系列指定組合優惠價，包括每日限量CITY CAFE大杯美式咖啡買8送8。圖／7-ELEVEN提供
就近買、安全付超安心，7-ELEVEN指定商品持3大支付工具滿額再享8.8折優惠。圖／7-ELEVEN提供
就近買、安全付超安心，7-ELEVEN指定商品持3大支付工具滿額再享8.8折優惠。圖／7-ELEVEN提供

紅包 咖啡 春節

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