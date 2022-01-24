2022 LVMH WATCH WEEK／ HUBLOT跨系列造「黃金帝國」

迎接嶄新2022年，LVMH集團集結旗下製表品牌包括寶格麗（BVLGARI）、真力時（ZENITH）、宇舶表（HUBLOT）等，自1月24日起至28日期間，陸續透過線上表展「LVMH Watch Week」發表今年第一波的新品。宇舶表重磅推出全系列6款黃金材質腕表，系列橫跨Big Bang Unico、Classic Fusion以及Spirit of Big Bang等高識別度的經典表款，以雋永的黃金材質，分別描繪宇舶各時期的發展里程碑：從各系列相繼問世、巧奪天工的縝密寶石鑲嵌藝術、以及自製機芯的誕生等，完整建構最具品牌精神的「黃金帝國」。

身為世界上首個大膽結合貴金屬與橡膠的創新製表品牌，「宇舶承襲品牌精神-融合的藝術，在邁向創立50年之際，決定再次啟用黃金材質融合，這也是我們的核心製表材質之一，」宇舶執行長Ricardo Guadalupe表示。

經典的Big Bang Unico黃金計時腕表採用黃金打造的42毫米表殼、搭載Unico飛返計時機芯，外觀融合了黃金材質、深黑色調以及鏤空工藝，搭配標誌性的立體結構黑色天然橡膠帶（為專利One Click單鍵快拆裝置）。除此之外，新品還包括3款配備一體成型黃金金屬鍊帶的黃金計時腕表，備有無鑽、鑲鑽、和滿鑽款。