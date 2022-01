2022 LVMH WATCH WEEK／ HUBLOT跨系列造「黃金帝國」

迎接嶄新2022年,LVMH集團集結旗下製表品牌包括寶格麗(BVLGARI)、真力時(ZENITH)、宇舶表(HUBLOT)等,自1月24日起至28日期間,陸續透過線上表展「LVMH Watch Week」發表今年第一波的新品。宇舶表重磅推出全系列6款黃金材質腕表,系列橫跨Big Bang Unico、Classic Fusion以及Spirit of Big Bang等高識別度的經典表款,以雋永的黃金材質,分別描繪宇舶各時期的發展里程碑:從各系列相繼問世、巧奪天工的縝密寶石鑲嵌藝術、以及自製機芯的誕生等,完整建構最具品牌精神的「黃金帝國」。

身為世界上首個大膽結合貴金屬與橡膠的創新製表品牌,「宇舶承襲品牌精神-融合的藝術,在邁向創立50年之際,決定再次啟用黃金材質融合,這也是我們的核心製表材質之一,」宇舶執行長Ricardo Guadalupe表示。

經典的Big Bang Unico黃金計時腕表採用黃金打造的42毫米表殼、搭載Unico飛返計時機芯,外觀融合了黃金材質、深黑色調以及鏤空工藝,搭配標誌性的立體結構黑色天然橡膠帶(為專利One Click單鍵快拆裝置)。除此之外,新品還包括3款配備一體成型黃金金屬鍊帶的黃金計時腕表,備有無鑽、鑲鑽、和滿鑽款。