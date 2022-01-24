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2022 LVMH WATCH WEEK／ HUBLOT跨系列造「黃金帝國」

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
名模林又立演繹宇舶表黃金系列新作。圖／宇舶表提供
名模林又立演繹宇舶表黃金系列新作。圖／宇舶表提供

迎接嶄新2022年，LVMH集團集結旗下製表品牌包括寶格麗（BVLGARI）、真力時（ZENITH）、宇舶表（HUBLOT）等，自1月24日起至28日期間，陸續透過線上表展「LVMH Watch Week」發表今年第一波的新品。宇舶表重磅推出全系列6款黃金材質腕表，系列橫跨Big Bang Unico、Classic Fusion以及Spirit of Big Bang等高識別度的經典表款，以雋永的黃金材質，分別描繪宇舶各時期的發展里程碑：從各系列相繼問世、巧奪天工的縝密寶石鑲嵌藝術、以及自製機芯的誕生等，完整建構最具品牌精神的「黃金帝國」。

身為世界上首個大膽結合貴金屬與橡膠的創新製表品牌，「宇舶承襲品牌精神-融合的藝術，在邁向創立50年之際，決定再次啟用黃金材質融合，這也是我們的核心製表材質之一，」宇舶執行長Ricardo Guadalupe表示。

經典的Big Bang Unico黃金計時腕表採用黃金打造的42毫米表殼、搭載Unico飛返計時機芯，外觀融合了黃金材質、深黑色調以及鏤空工藝，搭配標誌性的立體結構黑色天然橡膠帶（為專利One Click單鍵快拆裝置）。除此之外，新品還包括3款配備一體成型黃金金屬鍊帶的黃金計時腕表，備有無鑽、鑲鑽、和滿鑽款。

Classic Fusion經典融合系列黃金腕表，採用雙計時盤設計的復古計時設計，呼應品牌創始之初的原創設計。42毫米的酒桶形的Spirit of Big Bang黃金計時腕表，則以直線和曲線縱橫交錯組成的表殼和黑色立體天然橡膠表帶體現經典韻味（可快拆），閃耀黃金表面經過多重拋光及細膩緞面處理，搭載HUB4700鏤空機芯。

Spirit of Big Bang 黃金計時腕表，42毫米緞面及拋光18K黃金表殼、MHUB4700自動上鍊鏤空計時機芯，1,25萬9,000元。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang 黃金計時腕表，42毫米緞面及拋光18K黃金表殼、MHUB4700自動上鍊鏤空計時機芯，1,25萬9,000元。圖／宇舶表提供
Spirit of Big Bang 黃金計時腕表，42毫米緞面及拋光18K黃金表殼、MHUB4700自動上鍊鏤空計時機芯，1,25萬9,000元。圖／宇舶表提供
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Big Bang Unico黃金鑲鑽鍊帶計時腕表，42毫米緞面及拋光18K黃金表殼表圈與鍊帶鑲嵌1026顆鑽石共重約5.4克拉、MHUB1280自動上鍊飛返計時機芯配導柱輪，310萬7,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico黃金鑲鑽鍊帶計時腕表，42毫米緞面及拋光18K黃金表殼表圈與鍊帶鑲嵌1026顆鑽石共重約5.4克拉、MHUB1280自動上鍊飛返計時機芯配導柱輪，310萬7,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列黃金計時腕表，42毫米緞面及拋光18K黃金表殼、MHUB1153自動上鍊計時機芯，83萬4,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列黃金計時腕表，42毫米緞面及拋光18K黃金表殼、MHUB1153自動上鍊計時機芯，83萬4,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列黃金計時腕表，42毫米緞面及拋光18K黃金表殼、MHUB1153自動上鍊計時機芯，83萬4,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列黃金計時腕表，42毫米緞面及拋光18K黃金表殼、MHUB1153自動上鍊計時機芯，83萬4,000元。圖／宇舶表提供
宇舶表推出以黃金材質打造的全系列腕表。圖／宇舶表提供
宇舶表推出以黃金材質打造的全系列腕表。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico黃金計時腕表，42毫米緞面及拋光18K黃金表殼、MHUB1280自動上鍊飛返計時機芯配導柱輪，114萬2,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico黃金計時腕表，42毫米緞面及拋光18K黃金表殼、MHUB1280自動上鍊飛返計時機芯配導柱輪，114萬2,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico黃金鍊帶計時腕表，42毫米緞面及拋光18K黃金表殼表圈與鍊帶、MHUB1280自動上鍊飛返計時機芯配導柱輪，163萬2,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico黃金鍊帶計時腕表，42毫米緞面及拋光18K黃金表殼表圈與鍊帶、MHUB1280自動上鍊飛返計時機芯配導柱輪，163萬2,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico黃金滿鑽鍊帶計時腕表，42毫米緞面及拋光18K黃金表殼表圈與鍊帶鑲嵌圓鑽與梯鑽、MHUB1280自動上鍊飛返計時機芯配導柱輪，654萬元。圖／宇舶表提供
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Big Bang Unico黃金滿鑽與鑲鑽鍊帶計時腕表。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico黃金滿鑽與鑲鑽鍊帶計時腕表。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico黃金鍊帶計時腕表，42毫米緞面及拋光18K黃金表殼表圈與鍊帶、MHUB1280自動上鍊飛返計時機芯配導柱輪，163萬2,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico黃金鍊帶計時腕表，42毫米緞面及拋光18K黃金表殼表圈與鍊帶、MHUB1280自動上鍊飛返計時機芯配導柱輪，163萬2,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico黃金計時腕表，42毫米緞面及拋光18K黃金表殼、MHUB1280自動上鍊飛返計時機芯配導柱輪，114萬2,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico黃金計時腕表，42毫米緞面及拋光18K黃金表殼、MHUB1280自動上鍊飛返計時機芯配導柱輪，114萬2,000元。圖／宇舶表提供
宇舶表推出以黃金材質打造的全系列腕表。圖／宇舶表提供
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