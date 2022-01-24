帶大家參觀各地工作室的美麗景色 LV新書二月上市

喜歡收集精品精裝書籍的人，在新的一年又有全新品項登場！Assouline出版社將在2月1日推出新書《Louis Vuitton Manufactures》，介紹法國時尚品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的工作室和工匠，揭露更多時尚精品背後的工藝與文化。

「製造業也可以成為自我實現和展現個人特色的產業」，這是LV所抱持的理念，品牌愛用者追求的高品質和細膩工藝都是經由工匠之手打造而成，他們傾注世代相傳的技術、專注力在每一件作品上，賦予這些作品獨一無二魅力的同時，也證明了自己的價值。而工匠們工作的環境，是LV陸續於法國各地擴展至瑞士日內瓦、義大利威內托，甚至是美國德州所設立的工作室，許多地區富有歷史意義或坐擁令人屏息的自然美景，比如說從法國諾曼第的工作室可以看到聖米歇爾山上四面環海的堡壘，在萊永河畔博略市的建築則裝設有收集花蜜的蜂箱。

共有400頁的《Louis Vuitton Manufactures》書中就收錄了許多別具特色的工作室地點和建築物照片，以及創作路易威登皮件、香水、腕表、鞋履、高級珠寶和時裝的傑出工匠相關內容，並由Nicholas Foulkes寫序。這位作家、歷史學家暨記者是《Vanity Fair》、金融時報《How to Spend It》和《The Rake》雜誌的特約編輯，以及British GQ的奢侈品情報編輯。推出過包含19世紀英國歷史三部曲，和有關歷史、藝術和風格主題的著作約30本。與Assouline出版社合作出版的書籍包括《The Impossible Collection of Watches》和《Jaeger-LeCoultre Reverso》等。